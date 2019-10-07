VACUNARÁN GATOS Y PERROS Y CASTRARÁN PERROS EN CARLOS BEGUERIE

EL TRAILER QUIRÚRGICO ESTARÁ EN CARLOS BEGUERIE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE EN UNA JORNADA DURANTE LA MAÑANA Y LA TARDE!
SE REALIZARÁN CASTRACIONES DE PERRAS Y PERROS DESDE LOS 6 MESES DE EDAD. PARA TURNOS ANOTARSE EN LA DELEGACIÓN DE CARLOS BEGUERIE.
LOS ANIMALES DEBEN CONCURRIR EN AYUNAS DE 12 HORAS DE SÓLIDOS Y 8 HORAS DE LÍQUIDO. LLEVAR UNA MANTA PARA RETIRARLOS.LLEVARLOS CON COLLAR Y CORREA.
SE VACUNARÁN PERROS Y GATOS POR ORDEN DE LLEGADA. CORRESPONDE UNA DOSIS POR AÑO DESDE LOS 3 MESES DE EDAD. LLEVARLOS EN MOCHILA, JAULA O BOLSA DE RED.
SE SUSPENDE EN CASO DE LLUVIA.