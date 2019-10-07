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VACUNARÁN GATOS Y PERROS Y CASTRARÁN PERROS EN CARLOS BEGUERIE

Redacción 07/10/2019 Noticias Locales

EL TRAILER QUIRÚRGICO ESTARÁ EN CARLOS BEGUERIE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE EN UNA JORNADA DURANTE LA MAÑANA Y LA TARDE!

SE REALIZARÁN CASTRACIONES DE PERRAS Y PERROS DESDE LOS 6 MESES DE EDAD. PARA TURNOS ANOTARSE EN LA DELEGACIÓN DE CARLOS BEGUERIE.

LOS ANIMALES DEBEN CONCURRIR EN AYUNAS DE 12 HORAS DE SÓLIDOS Y 8 HORAS DE LÍQUIDO. LLEVAR UNA MANTA PARA RETIRARLOS.LLEVARLOS CON COLLAR Y CORREA.

SE VACUNARÁN PERROS Y GATOS POR ORDEN DE LLEGADA. CORRESPONDE UNA DOSIS POR AÑO DESDE LOS 3 MESES DE EDAD. LLEVARLOS EN MOCHILA, JAULA O BOLSA DE RED.

SE SUSPENDE EN CASO DE LLUVIA.

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