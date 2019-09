VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA Y CASTRACIÓN GRATUITA. (CASTRACIÓN SOLO PARA PERROS Y QUE NO SEAN DE RAZA)

La Municipalidad de Roque Pérez informó que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 y jueves 12 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas, la campaña de vacunación antirrábica y castración de perros totalmente gratuita en el barrio Plan Federal o Barrio Sur.

El trailer ya está ubicado afuera del CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) del mencionado barrio, en calle Paulino Lanz 447, y la campaña de vacunación y castración, estará a cargo de la médica veterinaria Mariela De Marco.

En la información se destaca que se castran perras y perros de 6 meses a 6 años de edad y que no se operan (castran) animales de raza (y tampoco se castran gatos).

Los animales deberán ser llevados con collar y correa, acompañados por una persona mayor de edad, previo retiro del turno correspondiente para castraciones.

La vacunación antirrábica es por orden de llegada, corresponde una dosis anual a perros y gatos desde los 3 meses de edad. En caso de llevar gatos, por favor trasladarlos en jaulas, bolsas de red o mochilas.

No sabemos por qué motivo o motivos no se castran gatos, ni por qué se decidió no castrar animales de raza, ya que no toda la gente que tiene un animal de raza está en buena posición económica como para poder solventar una castración que ronda los $800. Este tema debería ser tenido en cuenta por las autoridades y tratar cada caso en particular.-