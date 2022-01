¿Usted qué piensa? El intendente Ricardo Moccero aseguró que encerrará a los animales que circulen por la localidad bonaerense y no los devolverá

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero (FdT), lleva adelante un proyecto para crear un centro para encerrar a todos los perros que circulen por las calles de la localidad bonaerense. Este plan contempla la creación de caniles, con el objetivo de que no haya más animales sueltos, aunque no habrá un plan de adopción para la ciudadanía ni tampoco informó que se contemple un proceso de vacunación y castración. Por esa razón, recibió dos denuncias, una de ellas de la ONG Alerta Galgo.

«No va a poder haber ningún perro en la calle. He habilitado una camioneta con dos personas y con un número de teléfono, para que todos los vecinos llamen donde vean perros en la calle. Se van a cargar y se van a llevar a la perrera. Además, se van a habilitar más caniles y se va a poner una guardia», explicó el jefe comunal que gobierna Coronel Suárez desde diciembre de 2019 y atraviesa su sexto mandato. Y agregó: «Nos hartó el tema este de los perros (…) No vamos a dudar de llevar cualquier perro que esté suelto en la calle, no importa la raza, no importa nada».

En la misma línea, Moccero dejó en claro que dio la orden de encerrar a todos los animales que se encuentren en la calle, incluso aquellas mascotas que los propietarios dejan pasear libremente por la ciudad de Coronel Suárez. «Que no larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver. ¡No lo vamos a permitir! Ni siquiera que los saquen de la perrera. Vamos a implementar un sistema, así nos cueste mayor cantidad de dinero, vamos a poner guardias y los perros que vayan a allá no los van a poder recuperar y mucho menos la gente que por ahí ve un perro callejero y les da de comer. Entonces, no se eliminan más de la calle».

Ante esta determinación, el intendente recibió dos denuncias -una penal- de la ONG Alerta Galgo por incumplimiento de la Ley 14.346 de maltrato animal y de la ordenanza municipal 7.516, que en el artículo 19 establece que si una persona encuentra un perro en la calle lo puede llevar al área de Zoonosis de Coronel Suárez y allí el propietario puede recuperarlo. «Está haciendo apología e instando al exterminio de los animales, desde el abandono, la captura injustificada el encierro y el apoderamiento de animales. Que sea el Intendente no le da derecho al exterminio de animales», publicó la organización en Intagram.

