No nos relajemos, es verdad que pasaron muchos meses desde el inicio de la pandemia, pero no nos relajemos.

Sigamos usando barbijo, sigamos manteniendo la distancia social y sigamos lavándonos las manos y desinfectando todo con alcohol y lavandina diluida.

Por favor el COVID-19 no se fue!!!

