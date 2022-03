UPL en Expoagro: nuevas tecnologías y modelos de negocios para la producción sostenible

UPL presentó un producto derivado del maíz que permite aprovechar al máximo cada partícula de agua y de nutrientes

En Expoagro, la compañía mostró con ejemplos concretos cómo está reinventando la sostenibilidad al vincular las necesidades de las personas con las tecnologías para producir cuidando el ambiente.

Marzo 2022. UPL Argentina eligió Expoagro 2022 para lanzar cuatro novedades tecnológicas que darán que hablar y marcan el rumbo de lo que se viene para la agricultura. La más esperada es ZEBA®, un acondicionador de suelo de origen natural que aumenta la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas. Fue presentado en la estación Biosoluciones y se trata de un producto granulado y biodegradable elaborado en base a almidón de maíz. Tiene una muy alta capacidad de absorción, de hasta 500 veces el tamaño del gránulo, y puede rehidratarse hasta 4 veces durante el ciclo del cultivo.

ZEBA®, que inicialmente estará disponible para el cultivo de papas y se ensaya en otros, permite lograr mayor rendimiento con menos agua, retiene el agua en el suelo, potencia el uso de los nutrientes por parte de las raíces y genera un efecto positivo en el microbioma del suelo. Todo esto reduce la huella hídrica, cuida el medioambiente, mejora la productividad y le aporta salud al suelo.

En materia de inoculantes, en la estación Nitragin se presentaron dos nuevas tecnologías que además de potenciar al cultivo de soja, permiten una mayor eficiencia en el uso de los recursos y mayor fijación de carbono en el suelo.

Uno de los lanzamientos fue JUMPSTART® líquido, una nueva solución tecnológica que podrá ser usada por los productores junto al inoculante OPTIMIZE II. El nuevo producto está formulado con Penicillium Bilaiae, un hongo que se reproduce a lo largo de las raíces y establece una relación de mutuo beneficio con la planta. Sus efectos son la inducción a un mayor desarrollo de raíces y pelos radiculares. Además, tiene la capacidad de secretar metabolitos en la rizósfera que ayudan a aumentar la disponibilidad de fósforo y otros nutrientes, contribuye a limitar la presencia de patógenos y, por supuesto, colabora para que los cultivos alcancen su potencial de crecimiento.

La otra novedad fue CTS® 200 DUO, el primer co-inoculante con tecnología LCO que combina la acción de dos agentes biológicos y está diseñado para facilitar y potenciar el tratamiento profesional de semillas. A sus ventajas diferenciales en el desarrollo de las plantas y el aporte de carbono al sistema, se le suma la posibilidad de aumentar la capacidad operativa ya que requiere un 40% menos de producto respecto de CTS® 200, es más fácil de aplicar y permite contar con 90 días de pre-tratamiento.

En la estación Protección de cultivos, la novedad fue RANCONA TRÍO®, un nuevo fungicida triple mezcla para el tratamiento de semillas de cereales de invierno con destacada eficacia en las principales enfermedades, especialmente en carbón. Con este producto, la compañía desembarca con todo en el segmento de las soluciones para el tratamiento de semillas en cultivos estratégicos, ofreciendo una herramienta que evita la generación de resistencias. RANCONA TRÍO® es otro integrante de la familia de fungicidas encabezada por el multisitio GOLDLEAF®, recientemente lanzado para soja. A ellos se suma como novedad el herbicida LIFELINE para el manejo de malezas en sojas resistentes a glufosinato de amonio.

Por último, Bloom AI, la red de innovación abierta que busca potenciar una industria de servicios ecosistémicos apoyada en la producción sustentable y sostenible, aprovechó la exposición para llevar adelante un ciclo de charlas con distintos actores que participan activamente del modelo de trabajo propuesto por UPL.

La iniciativa ya cuenta con varios proyectos en marcha y algunos de sus protagonistas dieron testimonio en Expoagro. El objetivo es crear una nueva industria en torno al cuidado del ambiente que pueda convertirse en una nueva fuente de negocios con impacto económico y social.

Reinventando la sostenibilidad

UPL viene realizando un gran esfuerzo para asumir un papel de liderazgo en la introducción de cambios para la contribución de la agricultura mundial a un futuro climático positivo.

Entre casi una decena de certificaciones internacionales, como los índices de Sostenibilidad Dow Jones, UPL Ltd. ha sido incluida por segundo año consecutivo en el S&P Global Sustainability Yearbook 2022, en reconocimiento a su desempeño en la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno. La Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global evalúa a más de 7000 empresas en todo el mundo y la inclusión de UPL reconoce los logros de la compañía en su trabajo en pos de la sostenibilidad dentro de la industria alimentaria. UPL Ltd. también ha sido clasificada por Sustainalytics por su desempeño en sostenibilidad en la calificación de riesgo ESG 2021.

Estos reconocimientos están acompañados también de iniciativas como The Gigaton Challenge y Radicle Carbon and Soil Challenge. La primera une la producción sostenible de alimentos y la educación, gracias a un acuerdo de UPL Ltd. con la Fundación FIFA. El Gigaton Challenge creará nuevos créditos de carbono para incentivar y apoyar a los agricultores a adoptar prácticas sostenibles y regenerativas. Una gigatonelada representa aproximadamente dos años de emisiones CO2 para un país como Brasil. Por su parte, en el marco del Desafío en Carbono y Suelo, UPL invertirá más de 1.25 millón de dólares en las Start-ups del área de tecnología agrícola y alimentaria que estén cambiando el juego y generando impacto en la reducción de carbono y en las mejoras de la salud del suelo.

“Acompañados por las tecnologías, con especial foco en los productores y guiados por nuestro propósito OpenAg estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de modelos de negocios sostenibles. En esta Expoagro, en el ciclo de charlas Bloom AI hemos reunido a algunos de los actores que están protagonizando los proyectos colaborativos que impulsamos”, expresó Rodrigo Ramírez, gerente general de UPL Argentina.

“Estamos logrando salir de la hoja en blanco para construir nuevas realidades más sustentables”, acotó Laura Lukasik, directora de Innovación y Transformación Digital de UPL Argentina. “En esta semana de Expoagro compartimos iniciativas como la primera operación con criptomonedas, los resultados de la experiencia piloto que llevamos a cabo con 24 productores midiendo carbono. También estamos trabajado en un modelo que busca certificar personas sostenibles, avanzamos en la necesidad de comprender los cambios generacionales y en crear lenguajes nuevos, para lo cual sentamos en la misma mesa a un desarrollador de videojuegos, a una fundación que trabaja sobre la biodiversidad, a un productor y a los proveedores de insumos agrícolas”, detalló.

“En Expoagro se crea un ambiente propicio para presentar novedades. En este sentido, destacamos el aporte que hacen bio productos como ZEBA® y JUMPSTAR® que contribuyen a optimizar el uso de recursos clave como el agua y el suelo. Con tecnologías como éstas y proyectos de colaboración como los impulsados desde Bloom AI, estamos reinventando la sostenibilidad. Este es un camino que transitamos con todo y que nos llevará a continuar presentando novedades disruptivas en protección de cultivos y biosoluciones en los próximos años”, finalizó Diego Gandulfo, director de marketing de UPL Argentina.

Fuente y foto: UPL Argentina.-