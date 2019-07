Una periodista denunció a Fabián Gianola por abuso sexual

Lo hizo quien hasta hace unas semanas era su compañera en un programa radial. «Me metió los dedos y me levantó el cachete», acusó.

La periodista Viviana Aguirre era hasta hace unas semanas compañera del actor Fabián Gianola en un programa de Radio Colonia, pero la relación se terminó cuando, según denunció, el artista cometió contra ella «abuso sexual gravemente ultrajante».

Según los dichos de la periodista, el hecho ocurrió la noche del 22 de mayo pasado, cuando ambos estaban en el aire de la emisora.

«Estábamos en el aire y el señor (Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete», disparó la denunciante ante el portal Teleshow.

«Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien», abundó.

La denuncia fue presentada este jueves ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en los Penal, Criminal y Correccional de la CABA. Al respecto, la periodista asegura tener dos testigos que estarían dispuestos a ratificar su testimonio.

«Él es así: para él es natural. Otras veces ocurrió lo mismo, con otras circunstancias», afirmó también y añadió: «Ya no tuve contacto: no nos vimos más y yo no fui más a la radio».

Además, Aguirre puntualizó que cuando aparecieron las primeras denuncias por abuso que involucran al actor, ella le planteó discutirlas al aire. «Pero me dijo que no quería darle prensa, que era todo un ‘movimiento político’. Entonces, desde todo el equipo lo apoyamos», argumentó.

«Yo no quiero nada económico, ni ser famosa. Lo que sí quiero es que la gente sepa que el tipo es un acosador. Y que ninguna chica que recién empieza trabaje con un tipo de estos», resumió la denunciante. Infonews.-

