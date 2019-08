Una pareja se fue de viaje por el mundo en bici, ahora viajan en una combi y ya tuvieron un hijo. Una hermosa historia de vida, similar a la del roqueperense Javier Sintiolo, aunque con sus diferencias

Laura Guelfi (35) y Facundo Othatceguy (30) son de Buenos Aires y se conocieron en la agencia de publicidad donde trabajaban, lo que les garantizaba un buen pasar. Sin embargo, ellos se seguían sintiendo vacíos, les faltaba más.

Cansados de la rutina decidieron renunciar a sus trabajos y dar rienda suelta a su sueño: viajar por el mundo. “Un día sentíamos que ya no nos gustaba la vida que teníamos y después de charlas nos dimos cuenta que los dos queríamos viajar y empezamos a darle forma a ese proyecto y así empezamos”, contó Laura a minutuno.com.

Fue allí cuando descubrieron que no solamente querían viajar, sino que querían vivir en constante movimiento, como auténticos nómades. Pero claro, tomar la decisión no fue fácil. dejar todo significaba un gran desafío que ellos estaban dispuestos a enfrentar.

Primero comenzaron su recorrido en bicicleta y luego pasaron a una combi. “Facu vino con la idea de que saliéramos en bicicleta porque vio otros blog de gente que salía en bicicleta y le gustó; así empezamos el primer viaje. Hicimos de Ushuaia hasta La Quiaca, pasando entre Argentina y Chile, pasamos 9 meses de recorrido”, manifestó la mujer.

El deseo de tener un hijo cambió el modo de viaje y pasaron a la combi. Motivados por seguir con su sueño y embarazados, Laura y Facundo no miraron hacia atrás y siguieron el rumbo. “No era posible seguir en bicicleta, entonces decidimos pasar a una combi y continuar”, dijo la mujer.

LA BICI POR LA COMBI:

Vendieron todo y escribieron un libro sobre su viaje en bicicleta, lo imprimieron, lo empezaron a vender y con el dinero que recaudaron compraron la combi para continuar con el viaje. Recorrieron Perú, Bolivia, Brasil, sur de Colombia y Ecuador, lugar donde nació Río, su hijo, el cual tiene ahora 8 meses.

A pesar de estar viajando, Laura no tuvo problemas para su embarazo y Río nació sano y fuerte. “Mi embarazo estuvo todo bien, no hubo mayores complicaciones, a cada lugar donde iba me hacía los controles sin problema. El embarazo empezó en Perú. Luego nos fuimos a Ecuador, allí la salud es pública y gratuita y por eso decidimos que nuestro bebé naciera allí”, aseguró la mujer.

La aventura en cuatro ruedas:

El viaje fue un éxito y tuvieron momentos inolvidables, como por ejemplo su viaje a la Montaña de Siete Colores, en Perú. Laura recuerda que fue difícil pero lo disfrutaron. “Fue antes de quedarme embarazada. Teníamos ganas de ir pero teníamos miedo porque el camino para llegar hasta la parte del estacionamiento es un camino complicado, tiene muchas curvas, de una sola mano”, contó.

“El camino fue lindo, pero pesado. Se nos quedaba la combi, teníamos que empujarla. Llegamos sin bocina. Tardamos todo el día, acampamos ahí y vimos la Montaña de los Siete Colores, cuando estábamos para emprender el regreso empezó a nevar, bajamos nevando, nos resbalábamos, fue una aventura. Acampamos de nuevo ahí. Llegamos al estacionamiento no estaba nevando, dormimos y cuando nos despertamos estaba nevando. Fue hermoso”, recordó la mujer.

Destacan, en todo momento, la hospitalidad de las personas: «Hay que aprender a improvisar, dejarse llevar por la aventura y disfrutar del momento presente”, aseguran.

En el medio del viaje, fueron consignando sus aventuras en su cuenta de Instagram a la que llamaron Sueños de Ruta, donde también dan algunos tips a las personas que quieren emprender viaje por el mundo.

¿Tuvieron momentos de crisis?

– Sí. Las que más recordamos que apenas salimos en combi. A los 10 días fundimos el motor, fue tremendo, la primera experiencia y no teníamos mucha plata para cambiar el motor, no sabíamos cómo íbamos hacer. Ahí aparecieron unos ángeles, Raúl y Mabel, son argentinos que viven en Brasil y ellos nos dejaron quedar en su casa, un mes hasta poder arreglar la combi, vendíamos nuestro libro, trabajamos hasta poder juntar la plata. Nos fuimos con la combi y seguíamos teniendo problemas. Estábamos acostumbrados a viajar en bicicleta, porque era diferente, no gastábamos tanta plata. Los costos son otros.

Después tuvimos otra crisis en Santos, Brasil. Nos queríamos volver, dejar todo, no sabíamos cómo seguir, como hacer para generar dinero, nos daba vergüenza salir a vender nuestros libros a la calle, pero después lo superamos, le encontramos la vuelta y todo fluyó.

Los momentos de crisis es la vida misma, nosotros vivimos viajando, son desafíos que nos pone la vida y tenemos que pasarlos para seguir.

La aventura continúa:

Laura, Facundo y Río están en Buenos Aires pero quieren terminar de recorrer América, para eso decidieron vender la combi y pasarse a un vehículo más grande para la comodidad del pequeño. “El 21 de agosto comenzamos un nuevo viaje y nos gustaría que Pimienta (la combi) encuentre un nuevo dueño antes de esa fecha. Nuestro deseo es que nuestra casa con ruedas, que tiene tanto para contar, siga rodando y sumando kilómetros de experiencias”, expresaron en su cuenta de Instagram donde se pueden comunicar los interesados en comprar el vehículo. Nota gentileza de MinutoUno.-

JAVIER SINTIOLO Y MARINA CARIMATTI:

Su historia es similar, ellos se fueron en una combi parecida (algo más grande y de otra marca), viajaron por muchos países, hicieron arte por todos ellos y regresaron unos días a Roque Pérez y a Mar del Plata. Pero seguramente el viaje continuará, ya que la idea era llegar a Alaska, y la asignatura queda aún pendiente.

Javier es de Roque Pérez y Marina de la ciudad felíz. Los admiramos y queremos y ya hemos contado algunas cosas en este sitio acerca de su viaje y de ellos, pero . . . seguiremos contando más sobre sus aventuras y sus historias de vida.-