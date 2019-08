Una oficial de la policía de la Ciudad recibió dos disparos de arma de fuego

La oficial fue sorprendida al finalizar su servicio en Emilio Castro y Miralla, Mataderos, por un delincuente que le efectuó dos disparo de arma de fuego y posteriormente se dio a la fuga, aunque ya fue identificado.

El delincuente, luego de herirla, le robó el arma de fuego reglamentaria y el chaleco antibalas y se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como Karina Castillo, una policía de 33 años y mamá de un nene de 9, que presta servicio en la Comisaria 9B. «Al finalizar su servicio cerca de Emilio Castro y Miralla fue sorprendida por un delincuente que le efectuó un disparo de arma de fuego en la cara, para posteriormente sustraer su arma reglamentaria y chaleco balístico. La misma fue trasladada al Hospital Santojanni y desde ahí en helicóptero al Churruca», explicaron fuentes policiales a Infobae. Aunque otros medios informaron que la oficial custodiaba una ambulancia en el momento del hecho.

La primera sospecha apunta a que el objetivo inicial de los delincuentes era el robo del arma de fuego debido a que antes de los disparos no mediaron palabra con la oficial.

Hernán es vecino del barrio y la primera persona que asistió a la uniformada segundos después de escuchar los disparos. En diálogo con radio La Red, el hombre contó que la joven policía fue baleada cuando estaba custodiando una ambulancia que ayer por la tarde había protagonizado un accidente. «Salí rápidamente de misa estaba ella tirada en el piso y con la cara ensangrentada. Atrás mío llegó el compañero que le iba a hacer el relevo. Llamaron a la ambulancia y a los tres minutos llego una patrulla, que la llevó al hospital», dijo el testigo.

«Por la tarde me acerqué para hablar con ella y me dijo ‘me trasladaron para hacer la custodia’. Cuando llegué no podías hablar, apenas se podía mover. Lo que atiné fue a decirle que se calmara y que ya venía la ambulancia. Estaba muy shockeada», agregó Hernán, quien dijo que hace ya algún tiempo que no se veía un episodio de estas características en el barrio. «No sabía cómo ayudarla. Sólo intenté calmarla», sostuvo.

«Se dio la alerta por el sistema de emergencias policiales y la oficial Castillo fue trasladada al Hospital Santojanni con un disparo en la cara. Luego de realizadas las primeras curaciones fue trasladada en helicóptero al Hospital Churruca donde se haya en la Unidad de Cuidados Intensivos», explicaron desde la policía de la Ciudad apenas ocurrió el hecho y detallaron que «el disparo le entró por un ojo y tendría salida por la región occipital». Además, revelaron que su estado es delicado.

Sin embargo, Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad, dijo en la misma radio que fueron dos disparos. Uno que le comprometió el ojo izquierdo y otro que quedó alojado en el cuero cabelludo.

Ahora, entonces, los especialistas oftalmológicos le realizarán una asepsia en el ojo izquierdo para lograr que Castillo no pierda parte de la visión. La operación debería durar una hora.

Fuente Infobae.-