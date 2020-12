Una familia y una nena esta noche no van a poder sonreír, porque un HDP la asesinó. No olvidemos a Guadalupe

Guadalupe Eseiza, asesinada el 1 de marzo de 2020 y un único detenido que espera el juicio en una celda.

Pero Guada y su familia no podrán sonreír esta noche, Guada no podrá ver si pasó Papá Noel. Guada no recibirá los besos de su familia. En cambio, su asesino, quizá, hasta brinde en la cárcel y sigue su vida, detenido, pero sigue hablando con su familia y amigos. Unas de las tantas injusticias de este mundo.

Esta noche, como siempre, Guada estará presente en nuestra memoria y desde este medio seguiremos en 2021 acompañando a su familia en esta lucha para que se haga justicia y se haga el juicio para que su asesino sea definitivamente condenado.

GUADA PRESENTE!!!

