Una falsa alarma no genera solo gastos, pone en peligro la vida de muchos

Como todos los años volvieron los llamados por accidentes falsos que no existen en Roque Pérez. Este tipo de situaciones no sólo genera un gasto económico para bomberos, policía, hospital municipal (municipio, tránsito, monitoreo) medios de comunicación, etc., sino que además constituye un verdadero peligro, porque hay gente que sale de urgencia de sus viviendas, de sus trabajos, para concurrir a la comisaría, al cuartel de bomberos o al hospital y que luego concurren por lo general al supuesto lugar del siniestro que es en la Ruta Nacional 205 (la mayoría de las veces), en donde ponen en peligro nuevamente sus vidas para salvar las de otros.

No logramos imaginar qué tipo de gente hace estos llamados falsos, informando que hay accidentes que no son tales.

No logramos imaginar a nadie que sea tan perverso y tan mal ser humano que tenga este tipo de actitudes.

Desde este medio repudiamos una vez más este tipo de falsas alarmas y apoyamos a las fuerzas vivas de nuestra ciudad que trabajan y ponen su empeño para salvar la vida de terceros, los cuales muchas veces ni siquiera conocen.

Gracias totales a bomberos voluntarios de Roque Pérez, a nuestra policía, al personal del hospital municipal, al de tránsito y monitoreo.

Y esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, ni en Roque Pérez, ni en ningún lugar del mundo.-