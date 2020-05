Una enfermera solo usaba bombacha y corpiño debajo de un camisolín transparente

“No tenemos nada para ponernos”, indicó otro médico del mismo centro de salud al momento de referirse a la situación y aseguró que “no hay suficientes unidades de los trajes que, según las normas, debemos llevar bajo la bata protectora. No iríamos desnudos si nos dieran un juego completo a cada uno”.

“La apoyo totalmente”, dijo otro enfermero. “Hace mucho calor cuando se usa estos trajes durante mucho tiempo. No merecía ningún castigo. Probablemente, se dio cuenta de que el traje era transparente, pero decidió vestirse así de todos modos porque es muy difícil permanecer con el equipo de protección por muchas horas”, argumentó el trabajador de la salud.

Pese al apoyo de sus superiores, a la enfermera le obligaron a cerrar sus redes sociales tras sus reclamos y las autoridades de la ciudad la sancionaron por “incumplir los requisitos de vestimenta”.

En cuanto a la viralización de las fotos, indicaron que fueron tomadas por un paciente y cuestionaron su actitud: “Lo más importante es que ella estaba ayudando a los enfermos con coronavirus en Rusia. No estuvo para nada bien que un paciente le tomara una foto”. Fuente: MinutoUno.-