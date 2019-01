Una anciana que trabaja aún en TV propuso la fórmula Macri-Vidal y Larreta a la provincia y habló de “hacer una trampita” para que Larreta que tiene dirección en la C.A.B.A. pueda competir en la Provincia

Se trata de Mirtha Legrand, (lo de anciana es porque tiene 90 o más años y así se llaman esas personas en dicho rango de edad). Esta señora es señalada como una militante activa de Cambiemos y que, pese a las críticas que de vez en cuando dispara a los dirigentes oficialistas, se trata de una activista full time que, ante el terror que le produce vivir los últimos años de su vida gobernada por el peronismo, es capaz de cualquier cosa. (Infonews).

En el marco de su mesa de sábado por la noche, y con María Eugenia Vidal como invitada estelar, Mirtha disparó que tiene su fórmula pensada con miras a las elecciones de este año.. Y no solo para las presidenciales sino también para la provincia de Buenos Aires.

Otro de los invitados a la mesa, el ultraoficialista Alfredo Leuco, no escondió que su candidato a presidente es, otra vez, Mauricio Macri.

“Yo tengo la mía, Macri-Mirtha Legrand“, dijo el periodista entre risas.

“La mía es mejor: Macri-Vidal, y Horacio Rodríguez Larreta a la Provincia. Yo ya los tengo ubicados”, arremetió la diva de las mesazas.

Quien podría haberse sentido elogiada con la fórmula, sin embargo, se ocupó de aclarar que el calvo dirigente porteño no podría ser candidato bonaerense. “Es que Larreta no tiene domicilio, no está en el padrón, así que no puede (presentarse en la provincia de Buenos Aires)”, corrigió Vidal marcando la cancha.

“Pero una trampita, no sería la primera vez…”, respondió la conductora, taxativa y alejada de las normas republicanas que desde que volvió la Democracia dice defender. Nota de infonews.

TERRIBLE: además de formar opinión en quienes la miran (aunque ya se sabe quiénes son), esta anciana conductora ahora habla de “hacer una trampita”. Esto es terrible y esperamos que sea denunciada por apología al fraude electoral o algo similar que los abogados ya deben saber. No es posible que se hable al público de esta manera.-

Me gusta: Me gusta Cargando...