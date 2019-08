UN OFICIAL DE POLICÍA ASESINÓ A SU NOVIA, TAMBIÉN POLICÍA EN LA PLATA

Las primeras pericias determinaron que la joven había recibido al menos cuatro impactos de bala: en el brazo, el cuello, el tórax y en el estómago.

Danilo Alberto Acevedo (32), su ex pareja, también estaba ahí. Se encontraba «herido e inconsciente», recostado sobre el suelo y con un gran charco de sangre a su alrededor.

La Policía solicitó auxilio al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y femicida fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Martín de La Plata.

Allí, los médicos que lo asistieron constataron que el hombre presentaba dos orificios en la cabeza, uno de entrada en la parte frontal del cráneo y otro de salida en el hueso occipital, por fue intervenido quirúrgicamente bajo custodia policial. «Su estado es crítico, está en terapia con respirador artificial«, explicaron.

Según informaron fuentes de la investigación a Clarín, los policías habían sido pareja, pero actualmente estaban separados. El acusado es de Tandil y vino a Buenos Aires a estudiar para policía en 2016. El sábado a la mañana, horas antes del femicidio, le habían comunicado que sería trasladado a Mar del Plata.

Los investigadores no hallaron en el lugar evidencias de violencia, de pelea ni de participación de terceros. Tampoco hay registro de denuncias previas por violencia de género. De todas formas, en base a los relatos de familiares, se supo que sí hubo discusiones recientes ya que él quería retomar la relación y ella, no. «Incluso llegó a decirle que se iba a quitar la vida si no volvían», explicaron fuentes del caso.

En la escena del crimen trabajaron peritos de la Policía Científica junto a personal de la comisaría 9° y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la ciudad, que levantaron el cadáver de la víctima para que sea examinado en la autopsia.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien caratuló el expediente como «femicidio seguido de suicidio en grado de tentativa» y dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la causa.

Fuente Clarín.-