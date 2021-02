El 1ero. de marzo se cumple un año sin Guada!!!

Va a ser un año donde Guada esperaba ansiosa la llega ah clases, donde papá preocupado por que no llegaba con la plata para comprar sus utiles escolares,donde ella esperaba ver a sus compañeros otras vez, era un amor inmenzo al colegio, a sus seños y a sus compañer@s, el domingo 1/3/20 papá sale a trabajar por que la plata no alcanzaba para terminar de comprar los utiles y ropa, ese domingo la vio dormir y no quiso saludarla para no despertarla, pero lo que el no sabia que ese seria el ultimo dia que iba a ver a su princesa 😔 el no sabia que cerca de ellos habia un maldito sicopata disfrazado de pibe bueno, ellos no sabias que ese ser despreciable apagaria la vida de Guada como si nada..

Hoy a casi un año todos preparando sus utiles,todos planeando el comienzo de clases felices, PERO FALTA GUADA ella hoy no podra planear el reencuentro con sus amigos,sus seños ni con nadie, dolor,bronca e impotencia por que la vida la tuvo que topar con ese infeliz, maldito monstruo… el 1/3 se cumple un año del femicidio de Guada y todo sigue igual, aun seguimos esperando la condena de ese monstruo, queremos que la justicia deje de ser tan lenta y empiece a ver por las victimas de femicidios, por guada y por tod@s empiecen a poner los huevos que tienen que poner y pongan una condena ejemplar y no esperen mas de un año para condenar a un asesino y violador…

El dolor del corazón es algo incurable nada volvera a sanarlo, nos falta Guada esa nena que a su corta edad era una Nena feliz,compañera y llena de amor 😔

#JUSTICIAPORGUADA

Por Belén Ezeiza.