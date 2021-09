ÚLTIMOS 4 DÍAS DE CAMPAÑA PARA LA PASO

Llegó el lunes y con él, los últimos 4 días de campaña para las PASO 2021, ya que desde el viernes a las 00 horas, no se puede hacer más difusión, ni publicidad, ni reparto de boletas, entre otras cosas.

Desde este medio queremos agradecer a todos los pre candidatos de las 5 listas de Roque Pérez. No importa si estamos o no de acuerdo con ellos, o con sus ejes de campaña, lo que queremos destacar es el compromiso que han demostrado en favor de la Democracia. Porque siempre el camino es con Democracia, siempre es a través del voto popular y no de otra manera.-