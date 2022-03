UCEMA Conferencias: Los jóvenes y la democracia liberal

Los jóvenes y la democracia liberal Fecha

Martes 8 de marzo, 15 h. Modalidad | Online

Recibirás la invitación de Zoom el día antes del seminario Inscripción

Libre, no arancelada, previa inscripción aquí ¿Qué piensan los jóvenes sobre la democracia? ¿Cómo perciben a este sistema y a las generaciones previas que lo protagonizaron? ¿De qué manera se vive la participación democrática en Alemania y en Europa? ¿Qué perspectivas, sugerencias y críticas constructivas pueden plantearse para Argentina y Latinoamérica? Los invitamos a este encuentro con un grupo de jóvenes alemanes, en el primer encuentro del año de la Cátedra Naumann, coordinada por el equipo directivo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en la Argentina. La Cátedra Naumann inició sus sesiones en mayo de 2020, y se fundó como un espacio de reflexión generado por UCEMA y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad dentro de sus objetivos comunes de promover el debate de ideas, la formación humanística y las ideas de la sociedad abierta. Por este espacio ya pasaron el parlamentario alemán Konstantin Kuhle, la presidente de la Liberal International Hakima El Haite, el concejal brasilero liberal Ricardo Gomes y el catedrático venezolano Alonso Domínguez, entre otros varios destacados participantes. Las sesiones 2021 fueron inauguradas por el parlamentario de UE Jordi Cañas, del partido liberal Ciudadanos. La conferencia se dictará en inglés con traducción simultánea. EXPOSITORES Amanda Kanange Amanda is the President of IFLRY and mainly responsible for the external and political representation of the organization as well as IFLRY’s engagement in Africa, Climate Change and Female Leadership Programme. Amanda is also a politically elected official serving as a city councillor and is a candidate for parliament for the Swedish Liberal Party in Sweden’s 2022 elections. Amanda holds a Bachelor’s Degree in Political science and a Master of Laws. Amanda frequently trains in topics such as youth, women and marginalised groups’ participation in politics, public speaking and sustainability. Michel Nentwig Michel is IFLRY’s Secretary General and is mainly responsible for the administration of the organization, IFLRY’s engagement in the MENA region, the Caucasus and for Free Trade. He has training experience in the fields of liberal networks, civic spaces and populism. Professionally, Michel was trained in the financial industry and holds a Bachelor’s Degree in Banking and Finance. Michel is from Germany.