Tuvimos la suerte de charlar en 2002 con Norma, la mamá de Cabezas. También creía que Yabrán estaba vivo y Clarín hizo una nota del tema que transcribimos abajo.

En julio de 2002 estaba en el aeropuerto de Ezeiza cuando me encontré con Norma, la mamá de Cabezas. Ella ina a los Estados Unidos a averiguar las firmas del supuestamente fallecido Alfredo Yabrán en dos transacciones inmobiliarias. Hablamos bastante con Norma.

Sobre este tema, Clarín hizo una nota, lo que no se puso en esa nota es que antes de que Norma llegara a EEUU, se incendiaron los lugares en donde estaban esas firmas de supuestamente Yabrán. ¿Raro no?.

Personalmente no creo que ese empresario se haya suicidado, demasiados misterios y demasiada fortuna.

Carlos Zampini, fotógrafo profesional matriculado, miembro de AFIRA.La nota de Clarín:

EQUIPO DE INVESTIGACION / EL MISTERIO YABRAN: RIMERA NOTA – UNA FIRMA MISTERIOSA, A TRES AÑOS DE SU MUERTE

Hace 10 meses la sombra de Yabrán revivió en Los Angeles

En agosto pasado alguien que dijo llamarse Alfredo Yabrán y que mostró un pasaporte a su nombre vendió una casa en EE.UU. Para la Justicia, el empresario se había suicidado en 1998.

Un hombre que dijo llamarse Alfredo Yabrán, que mostró un pasaporte a su nombre y que firmó como firmaba Yabrán, vendió hace 10 meses una casa en Los Angeles, EE.UU.

En la escritura, quien dijo llamarse Yabrán declaró ser soltero y transfirió la casa —registrada a su nombre— a la empresa Yabito Corporation, también de su propiedad. La firma de Yabrán que aparece en la escritura, de la cual Clarín obtuvo una copia certificada por el registro de la propiedad del condado de Los Angeles, es casi idéntica a otras del empresario. Esa firma fue autenticada por una escribana, Racine Mai, el 24 de agosto pasado. Mai firmó y estampó su sello notarial en un formulario en que declara que quien aseguró ser el multimillonario empresario argentino se presentó ante ella ese mismo día y se identificó debidamente.

La escribana Mai, que es de origen vietnamita y no habla castellano, consultada telefónicamente por Clarín, ratificó que una persona que mostró un pasaporte argentino a nombre de Alfredo Yabrán firmó la escritura en su presencia.

Para la Justicia de nuestro país, Alfredo Enrique Nallib Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998. Esto abre dos posibilidades. Una, que Yabrán se encuentre con vida, lo que confirmaría la presunción de quienes creen que el misterioso empresario poseedor de una fortuna de más de 2.000 millones de dólares simuló su suicidio. La segunda es que un impostor haya tomado su lugar, con o sin conocimiento de sus herederos: su esposa de toda la vida, María Cristina Pérez, y sus tres hijos, Pablo, Mariano y Melina.

En cualquier caso, hay una mentira que se mantiene: tal como en ese caso de agosto pasado, Yabrán ya había dicho que era soltero en otras transacciones inmobiliarias y documentos que había firmado en los EE.UU. antes de mayo de 1998.

Para la Justicia argentina, el caso por el suicidio de Yabrán está cerrado y archivado. La jueza de Entre Ríos que llevó la causa, Graciela Pross Laporte, dio como válidas las pruebas presentadas durante el proceso, incluyendo los resultados de la autopsia, huellas digitales y un test de ADN, que certificaron que la persona que murió el 20 de mayo de 1998, después de dispararse un tiro de escopeta en la boca en el baño del casco de la estancia San Ignacio era efectivamente Yabrán.

La estancia es parte del emporio inmobiliario de 70.000 hectáreas ganaderas propiedad de la firma Yabito S.A., la empresa favorita de Yabrán. Con ese mismo nombre —Yabito Corporation— fue bautizada la empresa que se registró en el estado de California en 1986, presidida por Carlos Gabriel Sánchez, un argentino que vive desde hace al menos 20 años en Estados Unidos y que era el apoderado de Yabrán. La existencia de Sánchez y Yabito en Estados Unidos era desconocida hasta ahora.

La escritura que ha vuelto a traer a la escena a la sombra de Yabrán corresponde a una casa en el número 20810 de la calle Bassett Street, en el barrio de Canoga Park, en Los Angeles. Es una propiedad parecida a otras miles en la zona, que no llama la atención, de 130 metros cuadrados, sobre un terreno de 700, 3 dormitorios, 2 baños y garaje. La vivienda está valuada en algo más de 200.000 dólares, una cifra relativamente baja para los estándares de la propiedad inmobiliaria de Los Angeles y alejada del estilo de grandes y lujosas mansiones que solía habitar el empresario en Buenos Aires, Pinamar y San Martín de Los Andes.

Canoga Park es un típico barrio de casas bajas en una zona llamada el Valle de San Fernando, una de las grandes áreas en que se divide la megalópolis de Los Angeles. Parece salido de una serie de televisión estadounidense, en las que los vecinos conversan a través de las cercas, en un ambiente bucólico y pacífico.

Aunque en verdad, no tan pacífico. Cuando a pedido de Clarín, un fotógrafo de la agencia internacional Gamma llegó hasta el 20810 de Bassett Street y se aprestó a tomar una fotografía de la casa, un desconocido armado con una carabina se le acercó desde atrás y lo amenazó de muerte.

¿Por qué había apostado un custodio en ese lugar y qué había dentro de la casa? Son preguntas que por ahora no hacen más que profundizar el misterio de la aparición de Yabrán en California y de cuyos detalles se hablará en las próximas entregas de esta investigación.

Pero lo cierto es que la amenaza al fotógrafo, que la policía de Los Angeles se encuentra investigando, remite al terrible asesinato de José Luis Cabezas en enero de 1997 en Pinamar, a 12.000 kilómetros de Canoga Park. Cuando se suicidó, Yabrán estaba a punto de ser arrestado por la Policía, acusado de ser el instigador del asesinato del reportero de la revista Noticias, que lo había fotografiado revelando su rostro, hasta entonces desconocido para la opinión pública.

Muertos que firman escrituras. Amenazas de muerte a fotógrafos. Testaferros que parecen «células dormidas». Alfredo Yabrán fue posiblemente el personaje más y mejor investigado de la Argentina. Sus actividades fueron seguidas al milímetro por organismos como la SIDE de Argentina y la Drug Enforcement Administration (DEA), el organismo de control de estupefacientes de Estados Unidos. Pero hasta ahora en ningún informe se había revelado que el oscuro empresario tuviera una corporación en California y menos que ésta tuviera su sede en Palmdale, una polvorienta ciudad al borde del desierto del Mojave, a 90 kilómetros al oeste de Los Angeles y centro neurálgico de operaciones de alta tecnología de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Durante su carrera como empresario, Yabrán fue proveedor y socio de la Fuerza Aérea Argentina en varios negocios, incluyendo los depósitos fiscales y las tiendas libres de impuestos del aeropuerto de Ezeiza. ¿Es posible que la Fuerza Aérea Argentina lo haya enviado a Palmdale a fines de la década de 1980 como parte de alguna misión secreta?

Esto también se tratará más adelante: la escritura de la casa en la que Yabrán o alguien que se hizo pasar por él estampó una firma tan perfecta que parece auténtica, es el más sorprendente de una serie de testimonios, poderes, declaraciones juradas y otros documentos —unos 30 en total— que Clarín encontró en el curso de una investigación de tres meses, en los EE.UU. y la Argentina. En esa búsqueda también se encontraron detalles y enigmas acerca de los negocios de Yabrán en Palmdale, y otros datos aportados por la escribana Racine Mai, quien dijo temer por su vida tras enterarse de quién era Yabrán y de qué fue acusado.

El manto de misterio que siempre envolvió a Yabrán alcanza además al enigmático Carlos Sánchez, el apoderado de los negocios en EE.UU. a quien muy pocos personajes que estuvieron cerca de Yabrán conocían y que cortó la comunicación cuando Clarín lo llamó a su oficina, en el parque industrial San Marino de la calle 5, número 37824 de Palmdale, propiedad de Yabito Corporation.

Después de que Yabrán —o su fantasma— firmó la transferencia de dominio de la casa de Bassett Street a favor de Yabito Corp., el 24 de agosto pasado, Sánchez, como presidente de la firma, la vendió a un tercero. En una operación casi simultánea, la propiedad fue transferida al matrimonio formado por Neil y Mary Larsen, residentes de Los Angeles, quienes pagaron 239.000 dólares por la vivienda. Quiénes son y de qué se ocupan los miembros de esta pareja propietaria desde el año pasado de una casa con custodia en un barrio que no lo amerita y desde la cual se amenaza a fotógrafos, es otro enigma que por ahora no tiene respuesta.

Pero esta segunda escritura, por la cual el matrimonio Larsen tomó posesión de la casa que era de Yabrán (y que éste había comprado en 1992) tiene una particularidad. Está fechada el 8 de agosto de 2001, es decir 16 días antes de que se produjera el cambio de titularidad de Yabrán a Yabito, el 24 de agosto. Pero algo ocurrió, porque no se ejecutó ese día: Sánchez, que posiblemente tenía pensado firmarla él mismo, no lo hizo. Es posible que Sánchez, como presidente de Yabito Corp. haya sido advertido que el título, originalmente a nombre de Yabrán, requería de la firma de «Don Alfredo» para ser válido. Dicho y hecho: el viernes 24 de agosto, quien dijo ser Yabrán firmó la escritura a favor de Yabito Corporation y el lunes siguiente, 27, Sánchez la anotó en el registro de la propiedad del condado de Los Angeles. Con el título de propiedad ya a nombre de Yabito Corp., Sánchez se presentó ante la escribana Gabriela Padilla el 7 de setiembre de 2001 y concretó la venta al matrimonio Larsen.

Otro dato sugestivo: en realidad, Sánchez podría haber firmado él mismo la escritura: era el apoderado legal de Yabrán. El 8 de setiembre de 1993, Yabrán le otorgó un «poder general», a una de cuyas copias tuvo acceso Clarín. Allí le otorgó amplias facultades para «comprar, vender, hipotecar, realizar contratos, iniciar juicios, efectuar cobranzas» y realizar numerosas otras operaciones por cuenta del empresario.

En nombre de Yabrán y como presidente de Yabito Corp., Sánchez desarrolló una intensa actividad inmobiliaria en las ciudades de Los Angeles, Palmdale, Lancaster y Rosamond, todas del sur de California, desde 1992. En setiembre de 1996 y a pedido de un banco ante el cual había solicitado un préstamo con garantía hipotecaria de una propiedad a nombre de su jefe, Sánchez firmó una declaración jurada en la que ratificó que su condición de apoderado seguía vigente. Afirmó, bajo pena de perjurio, que no tenía conocimiento de la terminación del poder (power of attorney) por incapacidad o fallecimiento del firmante. En setiembre de 1996 esto era cierto porque Yabrán oficialmente aún estaba vivo. Pero si en agosto de 2001 su jefe estaba muerto, ¿por qué Sanchez prefirió que Yabrán apareciera firmando la escritura, transfiriendo la casa a Yabito para luego venderla y no utilizó en cambio el poder que éste le había otorgado? Es decir, ¿por qué prefirió recurrir a un fraude y no a otro?

Una respuesta posible es que mentir en una declaración jurada es un delito más grave en Estados Unidos que falsificar una firma. Sobre todo, si la firma fraudulenta se utiliza para transferir una propiedad «a título gratuito» de una parte (Yabrán) a otra (Yabito Corporation), ambas propiedad del mismo individuo y sin que haya terceras partes damnificadas.

Si esto es así, ¿la escritura, la firma, fue todo obra de una típica «avivada criolla»? Y si efectivamente se trató de una «argentinada» en California para poder vender una casa, ¿los herederos de Yabrán estaban al tanto de la falsificación? ¿No hubiera sido más fácil informar a las autoridades la muerte del propietario, es decir Yabrán, e incorporar la propiedad a la sucesión siguiendo los trámites normales para estos casos?

Que no se hubiera seguido ese camino podría indicar que los herederos no estaban al tanto y que por lo tanto el testaferro Sánchez se quedó con el dinero de la venta. Pero también es posible que la familia supiera todo y que Sánchez estuviera actuando bajo sus instrucciones, ocultando el patrimonio de Yabrán en EE.UU.

Esto no sería descabellado. De hecho, los herederos de Yabrán no parecen tener mucho interés en revelar la verdadera magnitud de los bienes que dejó el poderoso empresario. En la próxima entrega de esta serie se revelarán detalles acerca de la única propiedad, ubicada en Buenos Aires, que fue declarada hasta el momento en la sucesión de Alfredo Yabrán.

Pero aquí no termina la historia: hay otra casa y una nueva firma en EE.UU.

A pesar de que Yabrán le había otorgado un poder a Sánchez para hacer cualquier tipo de operaciones en su nombre, el dueño de Yabito se presentó al menos en otra ocasión ante un escribano para transferir una propiedad él mismo. Esto ocurrió el 5 de marzo de 1998, dos meses y medio antes del suicidio certificado por la Justicia argentina, y en momentos en que arreciaba la investigación judicial que terminaría en una orden de arresto por el asesinato de José Luis Cabezas.

Ese día Yabrán estuvo en Miami, y se entrevistó con el escribano Heinrich Camilo Hueck, que trabaja para el Bank of America en esa ciudad. Frente a él, firmó otra escritura por medio de la cual transfirió el título de propiedad de una casa de tres dormitorios en el 7436 de Faust Avenue, en el barrio de West Hills en Los Angeles, a seis minutos de viaje de la casa de Bassett Street. En esa ocasión, Yabrán volvió a describirse como «soltero» (an unmarried man). La propiedad de la casa fue transferida nuevamente a Yabito Corporation en California, a título gratuito. «Este es un obsequio de buena fe y el cedente no recibió nada a cambio», dice la escritura. Así se obvió el pago de impuestos a la compraventa de propiedades.

Con el título a nombre de Yabito Corp. , el 29 de setiembre de 1999, cuando ya hacía un año y cuatro meses que Yabrán había sido enterrado, Carlos Sánchez vendió esa casa de West Hills a otro matrimonio, el de Alan y Blanca Cadena, por 198.000 dólares. La escribana que protocolizó la firma de Sánchez, a quien dijo conocer personalmente (y por lo tanto no tuvo necesidad de solicitarle una identificación) era la misma Racine Mai que certificó la operación de hace diez meses.

Por lo visto, Alfredo Yabrán tenía la costumbre de firmar escrituras y «regalarse» a sí mismo (o sea a Yabito) propiedades que luego eran vendidas por su apoderado. Y notarizadas por la escribana vietnamita. Lo hizo una vez en Miami, antes de suicidarse. Y alguien que dijo ser él lo reiteró el año pasado en California.

Para los que creen que Yabrán nunca murió y que simuló su suicidio para «desaparecer», de todos modos no se resuelve este interrogante: ¿sería tan necio de dejar estampada su firma en una escritura, un documento público? Fue Yabrán el autor de una frase que pasó a la historia de la corrupción en la Argentina: «El poder es tener impunidad», dijo. Aun así cuesta creer que haya llegado a tanto.

Link de la nota:

https://www.clarin.com/politica/hace-10-meses-sombra-yabran-revivio-angeles_0_H1mG594e0Yl.html

