Tratás de cumplir con todo y te sentís un boludo.

Es que a cierta edad, ya no deja de hacerse el rebelde y cumple (o intenta) con las obligaciones que tiene. Es así que tiene el seguro de su vehículo al día, la VTV hecha, la licencia de conducir, patente etc. y al salir a la ruta enciende las luces bajas como la Ley lo indica. Trata de no cometer infracciones, etc.,etc. Y es allí cuando «los vivos» te pasan por la derecha en motitos sin casco, sin luces, sin patente, sin papeles y es allí donde te cuestionás si sos o no sos un verdadero boludo. Vos cumplís con todo y quienes no lo hacen hasta podrían chocarte y ponerte en un sin número de problemas.

Del mismo modo que en el tránsito, ocurre con esta pandemia. Pandemia de la que todos estamos hartos y cansados, pero sabemos que hoy como el primer día, tenemos que seguir cuidándonos y ahora quizá más, porque hay cepas nuevas y porque el virus ya no discrimina edades y está atacando a los más jóvenes. Y tal como en el tránsito, salís a la calle con tu barbijo bien colocado, con una docena de recipientes con alcohol 70/30, con alcohol en gel y con barbijos de repuesto, te cuidás de no estar a menos de 2 metros en las colas de los comercios, tratás de no tocar los productos que no vas a llevar y evitás ingresar a sitios en donde haya mucha gente, pasaste tu cumpleaños solo con tu pareja en tu casa y es allí en donde los ves a «ellos», a «los vivos», y los ves muy tranquilos haciendo su vida como si la pandemia solo fuera un reality de televisión y los ves juntos, los ves sin barbijo y es allí donde te cuestionás si sos o no sos un verdadero boludo.

¿Pero saben qué?, prefiero sentirme así de boludo a estar el día de mañana internado con un respirador.

Así que tratá de ser tan boludo como yo y cuidate del coronavirus, el virus no discrimina a nadie y todos estamos expuestos a él.

Carlos Zampini