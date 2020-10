Tras la odisea judicial, Dolores Etchevehere recuperó su libertad

Integrantes del Proyecto Artigas lo confirmaron y aseguraron que está «dispuesta a seguir enfrentando en la Justicia a la mafia de sus hermanos».

Dolores Etchevehere recuperó su libertad el jueves por la noche tras haber quedado detenida en el desalojo ordenado por la Justicia de Entre Ríos de la estancia Casa Nueva.

Integrantes del Proyecto Artigas informaron anoche a través de su cuenta de Twitter que «Dolores se encuentra en libertad, dispuesta a seguir enfrentando en la Justicia a la mafia de sus hermanos» y añadieron: «El Proyecto Artigas ha plantado su primera semilla. ¡La lucha sigue! «.

El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia, entre ellos el exministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos, Luis Etchevehere. Dolores se había instalado allí a mediados de octubre en busca de ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que emprende un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales en esa provincia. Uno de sus abogados, el dirigente social Juan Grabois, es uno de los participantes claves en este proyecto y en toda la causa. Luis Etchevehere y la Rural buscan expulsar por la fuerza a campesinos

El jueves a última hora de la tarde, lxs militantxs del Proyecto Artigas se retiraron de la estancia Casa Nueva, en la localidad entrerriana de Santa Elena, después del fallo judicial que dispuso el desalojo del predio en disputa, y -en paralelo- Dolores Etchevehere fue detenida por la policía provincial. Los integrantes de la organización, a quienes la mujer les había cedido la finca para llevar adelante el proyecto agroecológico, abandonaron el predio en vehículos particulares pasadas las 19, escoltados por móviles de la policía de Entre Ríos, para tomar luego la ruta 12. El Proyecto Artigas publicó en redes sociales imágenes de la detención de Dolores Etchevehere, quien fue escoltada por los efectivos hasta la salida del predio.

Tras la orden de desalojo, la mujer había anunciado en un audio hacia el mediodía que no se iría del campo. “Cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, naturales, siempre la Justicia favorece a los corruptos, acepta sus órdenes. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta”, finalizó su alegato en un audio dado a conocer luego del mediodía.

Nota gentileza de Infonews.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...