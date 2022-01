Tras conocer los datos de inflación, desde ATE exigen revisar paritarias

Con una inflación acumulada del 2021 de 50,9%, el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, adelantó que pedirán una actualización paritaria.

Luego de que el Indec informara ayer que la inflación acumulada del 2021 fue 50,9%, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «los datos oficiales obligan a revisar las paritarias estatales”.

A través de un comunicado, el dirigente evaluó: «El proceso inflacionario no para de crecer y el Gobierno no ha logrado frenarlo. Los trabajadores y los jubilados no podemos pagar el costo de medidas que no han resultado eficaces o de la falta de voluntad política para ponerle fin a la voracidad de los principales formadores de precios en el país». El Índice de Precios al Consumidor (IPC) informó que los aumentos en diciembre fueron del 3,8%, aunque algunos rubros aumentaron sobre el promedio, como alimentos (4,3%), calzado y vestimenta (4,8%), transporte (4,9%) y restaurantes y hoteles (5,9%).

Hacia la segunda quincena de enero, el sindicato estatal mantendrá un nuevo encuentro en el que buscarán revisar y actualizar los acuerdos vigentes, los cuales se ubicaron entre el 45 y 50%. «En las próximas reuniones, las patronales estatales deberán garantizar la revisión de aquellos acuerdos que a la luz de los datos oficiales del Indec fueron insuficientes y que las negociaciones que se encuentren en curso permitan recuperar el poder de compra perdido», concluyó Aguiar. Desde el sindicato recordaron que el año pasado inició con una evolución de precios del 38,5% interanual y que escaló al 50,9% en apenas 12 meses.

Gentileza de Infonews. Foto: ATE.-