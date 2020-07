Tragedia en Rusia: un rayo hirió de gravedad a un arquero de 16 años

View this post on Instagram

По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдёт его стороной 🙏🏻 #ЗнамяТруда #ОреховоЗуево