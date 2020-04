Trabajadores de Plusmar denuncian violento recorte salarial

A mediados de marzo, los trabajadores choferes contratados por Plusmar fueron obligados a renunciar con fecha 15 de abril, bajo la promesa de ser convocados en próximas temporadas o hasta reincorporados como efectivos.

A la fecha sólo les depositaron el 40 por ciento del sueldo de marzo y nadie les dice cuándo les pagarán lo que les deben. Son unos 150 trabajadores.

Según publicó InfoGremiales, César Omar Sandoval era chofer contratado por la empresa de transporte Plusmar. A mediados de marzo, le pidieron a él y a unos 150 choferes más -con contrato- que envíen el telegrama de renuncia fechado en 15 de abril, con la promesa de llamarlos para entrar a trabajar en forma efectiva o volver a ser convocados en la siguiente temporada.

Pero el 20 de marzo se impuso en todo el país el aislamiento preventivo y obligatorio a consecuencia de la pandemia de coronavirus y el país quedó detenido.

En diálogo con InfoGremiales, Sandoval contó que «ellos legalmente están cubiertos, en definitiva, antes de que pase esta pandemia nosotros renunciamos, porque nos pidieron y por promesas que son mentiras. El tema es que todavía no nos han depositado lo adeudado, completar el sueldo de marzo y lo de abril va a estar más que verde, porque no hay fechas para nada. El reclamo es que nos paguen lo adeudado del mes de marzo, los quince días del mes de abril, el proporcional de vacaciones, aguinaldo y demás. Más las dos cuotas de 4 mil pesos que nos corresponden por ley, que tampoco lo han depositado, ni al personal contratado ni al efectivo de planta».

Los choferes concurrieron a trabajar hasta el 19 (y el 20 en algunos casos) de marzo, momento en que se dictó el aislamiento y todos quedaron en cuarentena obligatoria.

Sin embargo, la empresa de transporte de pasajeros de media y larga distancia Plusmar que recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, la Costa, el Sur y Santa Rosa de La Pampa, desde el inicio de la cuarentena, y al igual que otras empresas no han dejado de funcionar manteniendo servicios de «repatriación» a otras provincias, presionando al personal para que tome esos viajes, en la mayoría de los casos sin las medidas de protección adecuadas ante el riesgo de contraer coronavirus, según consignó La Izquierda Diario.

El mismo medio relató también que hay trabajadores que «denuncian que además de no pagar, empresas como Plusmar se han puesto a disposición a través de la CELADI (Cámara Empresaria de Larga Distancia) para continuar trabajando, siendo tomados algunos coches como «refuerzos» a los servicios de ferrocarriles (como el Roca y sus ramales) desde el comienzo de esta semana. Esta propuesta de Plusmar fue comunicada por los delegados, que no han tenido una respuesta común ante esto sino que lo dejaron a determinación de cada chofer. La empresa no deja de facturar (incluso en negro) pero tampoco paga los salarios».

Por otra parte, Sandoval contó que habló con el delegado de la UTA Marcelo Blanco para pedirle ayuda con su situación pero afirma que, además de destratarlo, no le ofreció soluciones. «Lo único que te saben decir es que el empresario está desaparecido, que nadie tiene contestación de nada y para nada», concluyó el trabajador.

Nota gentileza de Infonews.-