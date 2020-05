Todo sigue igual en AMBA: Alberto Fernández extenderá la cuarentena al menos dos semanas más

“Axel mantendrá su postura. Seguimos igual y hasta con mas controles”, contaron a minutouno.com desde la Provincia. “Horacio no abre nada más”, confesaron voceros de la Ciudad a este portal confirmando uno y otro que la cuarentena sigue sin cambios en el área Metropolitana.

Sigue todo como hasta hoy. Los comercios ya habilitados o los paseos recreativos los fines de semana continuarán. En la reunión que encabezó Alberto Fernández todos mostraron sus cartas y la realidad que vive el AMBA: los casos aumentan. Por eso fueron claros en afirmar “todos coincidieron en que en plena curva ascendente de casos no hay margen para flexibilizar nada”. Así será.

Las energías estarán puestas en “los barrios de emergencia, el transporte público y en controles sobre todo. Lo haremos en conjunto”, confiaron fuentes de la Ciudad que participaron del cónclave en Olivos.

Por allí pasa la preocupación. Evitar la propagación de los casos en los barrios humildes y que el transporte público tenga sobrecarga de pasajeros. Por eso el ministro de Transporte, Mario Meoni, estuvo en la Quinta Presidencial coordinando los pasos a seguir. “Habrá mas controles y apuntamos a reducir la movilidad urbana e interurbana”, deslizaron a minutouno.com cerca del gobernador Kicillof este miércoles, “mañana se reúnen los equipos técnicos nuestros con los de Capital para definir”.

En cuanto al trabajo en los barrios vulnerables, Alberto Fernández recibió a referentes sociales y se comprometió a avanzar con políticas públicas para evitar contagios y además pondrá a disposición un edificio cercano al barrio Padre Mugica con 700 camas, que servirá como espacio de aislamiento y la realización de testeos.

A la salida de la reunión en Olivos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó la palabra y manifestó que «no hay competencia ni un problema político» en referencia a Rodríguez Larreta. “Hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto», afirmó y agregó «cuando crecen los casos se toman decisiones más restrictivas«, dejando en claro que la cuarentena en el AMBA seguirá como hasta ahora.