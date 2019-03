¿Tinelli candidato? El conductor seducido por la política aún no se decide

“Todavia no he tomado ninguna decisión al respecto. Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta, podamos salir adelante”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lavagna y Tinelli habían almorzado la semana pasada en el departamento del conductor. Coincidieron en su mirada sobre la crítica situación de la economía y se comprometieron en volver a reunirse.

En declaraciones públicas, el conductor aseguró que Cristina Kirchner y Mauricio Macri son dos caras de la misma moneda y apoyó abiertamente al ex economista. Nota gentileza de MinutoUno.-