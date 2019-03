Después de que hace pocas horas Keith Richards sorprendiera a sus fans publicando un tema inédito que formará parte de la reedición del sensacional disco solista Talk is Cheap, las piedras rodantes volvieron a salir a la cancha.

Por vez primera, The Rolling Stones presenta un disco en el sello Polydor. Honk, así su nombre, es una edición de lujo que contiene sus éxitos y temas clásicos, muchos de ellos en vivo, abarcando todos sus álbumes desde 1971 hasta el más reciente “Blue & Lonesome” de 2016.

Se venderá en un triple CD, cuádruple vinilo y formato digital. Contiene 46 canciones en total, entre las cuales figuran sus tanques de vanguardia históricos como “Brown Sugar”, “Tumbling Dice”, “Angie”, “Its Only Rock And Roll (But I Like It)”, “Fool To Cry”, “Miss You”,“Emotional Rescue” y “Start Me Up”.

Entre los temas más actuales aparecen listados “Doom & Gloom”de 2012 , y canciones como “Just Your Fool”, “Ride ‘Em Down” y “Hate To See You Go” de su álbum blusero “Blue & Lonesome”.

Esta recopilación cuenta además con incluye 10 temas grabados en vivo durante sus giras mundiales más recientes. Entre ellos aparece “Dead Flowers”, con Brad Paisley, versión grabada en Philadelphia en junio de 2013, y “Bitch”, junto a Dave Grohl, tema registrado durante la gira 50 And Counting.

Quizá la perla más reluciente para los fans sea una versión espectacular de “Wild Horses”, con Florence Welch, grabada en Londres, mayo de 2018, en la gira No Filter.

Otros temas que resaltan son “Get Off My Cloud”, “Let’s Spend The Night Together” y “Under My Thumb” , grabadas en Cardiff, Manchester y Londres respectivamente, durante la gira de 2018 No Filter tour. Infonews.-