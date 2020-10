TELO CONTAMOS! ABRIRÁN LOS ALBERGUES TRANSITORIOS

El Gobierno de la Ciudad resolvió habilitar la apertura de los albergues transitorios porteños, actividad que permanece suspendida desde marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio por coronavirus.

Desde la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (Fadaph) informaron que los 120 hoteles podrán reabrir sus puertas, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de la resolución que confirme la medida.

En ese sentido, la disposición contempla la autorización del «protocolo para la prevención y manejo del Covid-19 en alojamientos hoteleros y para hoteleros con fines no turísticos» que engloba a los albergues transitorios.

Desde Fadaph explicaron que el protocolo contempla, entre otras medidas, la ventilación y la desinfección de las habitaciones entre turno y turno por un período de tiempo más extenso al estipulado antes de la pandemia.

En las últimas semanas, luego de la habilitación de los hoteles de pasajeros en territorio porteño, propietarios de los llamados «telos» reclamaron la posibilidad de volver a la actividad.

Publicaron una campaña en redes sociales con un video que cerraba con la leyenda: «Hace siete meses que estamos cerrados. En Caba reabrieron el resto de los hoteles. Es justo que nosotros también podamos abrir. No a la discriminación».

Nota gentileza de MinutoUno.-

Foto: Zampi HD (Hotel ETC. ETC.).-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...