Tecnópolis y la República de los Niños ya son hospitales de campaña

Ambos predios se están adaptando para lo que será la fase más crítica de la difusión del coronavirus. Se vienen semanas complicadas. #QuedateEnCasa.

Los días más agitados por el coronavirus en Argentina están por venir. La cuarentena que inicialmente iba a terminar el lunes 13 de abril finalmente se extenderá, pero la flexibilización en las restricciones hará que más gente circule por las calles y es ahí que se espera que se multipliquen los casos de infectados por el Covid-19.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación junto a igual cartera de la provincia de Buenos Aires trabajan en la adaptación de los predios de Tecnópolis (en Villa Martelli) y la República de los Niños (en La Plata) para transformarlos en hospitales de campaña.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de ambos lugares en medio de los trabajos de remodelación y adaptación, que están avanzados y con la mira en que estén listos para la semana que viene.

Según se prevé, en Tecnópolis se instalarán no menos de 2.500 camas y una cifra similar se replicaría en la mini república ubicada en Gonet.

El propio presidente Alberto Fernández comentó que la atención en esos lugares estará centrada en los casos no graves (es decir, que no necesiten respirador) con el fin de mantenerlos aislados pero no en espacios de cuidados intensivos. Nota gentileza de Infonews.-