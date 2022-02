«Te voy a dejar la casa como un colador»: las terribles amenazas de su ex que recibió una joven

”, contó Emilia a través de su cuenta personal de Instagram.

Ahí la joven informó que su ex pareja “ya tiene varias denuncia hechas y restricción” perimetral, sin embargo la continua amenazando a diario.

A través de un video tomado de la grabación de la pantalla de su teléfono la joven mostró los escalofriantes y agresivos textos y audios enviados por “Nacho” vía WhatsApp.

“Si yo quiero voy al cumpleaños porque es mi hijo y si yo quiero tu familia no va. ¿Sabés por qué? Porque a la noche paso y los re cago a tiros”, anuncia en uno de los mensajes y tras llamarla varias veces, insiste: “Ahora no vas a festejar nada porque me lo llevo de vacaciones. Vos querés saber quién soy yo, mas tarde te lo voy a demostrar”.

“Vos y tu familia no van a poder ir nunca más a la cancha, donde me los cruce los reviento”, amenaza el hombre.

Emilia mostró en el video la cantidad de heridas, golpes, moretones y raspones que le ocasionó su ex pareja.

“Prepará el chaleco porque te voy a dejar la casa como un colador”, le dijo su ex.

La familia de Emilia informó a Rosario3 que la joven realizó la denuncia en el Centro Territorial de Denuncias de Rosario en varias oportunidades pero hasta el momento las autoridades policiales no hicieron nada.

Nota gentileza de MinutoUno.-