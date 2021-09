Socios Activos de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Roque Pérez Informan:

Como Socios Activos de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Roque Pérez, desde el 15/05/2017 fecha en que luego del proceso de normalización se procedió a realizar la última Asamblea General Ordinaria en la cual se eligieron legítimamente autoridades de la institución y se nos aceptara como SOCIOS ACTIVOS estatutariamente, al haber tomado conocimiento estos últimos días que el último presidente de la comisión directiva cuyo mandato venció el 17/05/2019, luego de reiterados pedido nuestros de regularizar la situación de acefalía, que nunca fueron escuchados y el último finalmente lo realizamos bajo carta certificada requiriendo que en el plazo de 30 días (tal cual lo indica el estatuto) se llame a asamblea, nota que tampoco ha sido respondida pero luego finalemente y de modo repentino vemos que se ha llamado a una «asamblea» para elegir autoridades de la Comisión Directiva de nuestra entidad violando el Art. 31 del Estatuto social VIGENTE que exige la publicación con una antelación de 30 días (tal cual lo requerimos en esa última nota) a fin de dar la transparencia necesaria y conocimiento a toda la masa societaria como así mismo la posibilidad de participar de la asamblea y presentar lista de candidatos, situación que no se materializa de una semana para otra. Al ver que se publicó en las redes sociales este llamado a último momento, «entre gallos y medias noches» y paralelo a esa convocatoria la piblicación de una lista de candidatos que viola el Art. 15 estatutario que exige ser Socio Activo con un año de antigüedad para ocupar cargos en la Comisión Directiva, vemos que nada más y nada menos que el 70% de esa lista no reúne tales requisitos y por si fuera poco, además de integrar lista con NO socios, llaman a votar a cualquier persona, sea o no socia, para elegir las autoridades que regirán los destinos de nuestra entidad (situación irregular e ilegítima por donde se la mire), lo cual resulta violatorio no solo del Estatuto social VIGENTE sino del más elemental sentido común que no resiste mayor análisis. Aclaramos que en estos últimos días nos hemos reunido un grupo de socios activos incorporados al padrón en la última asamblea general del 17 de mayo de 2017, que la mayoría venimos trabajando desde hace más de 7 años en regularizar y reactivar la entidad lo cual logramos en esa asamblea del 17 de mayo de 2017 y el 17 de mayo de 2019 nuevamente quedó la institución acéfala, y ahora ante este llamado repentino decidimos conformar esta lista que reúne los requisitos del Art. 15, que son obviamente ser socios de la institución. Igualmente lamentamos no haber llegado a poder contactar a más socios que seguramente a la fecha no están ni enterados de esta situación por lo cual, presentamos esta lista al solo efecto de demostrar que resulta claramente posible formar una lista con el 100% de sus miembros que sean socios con al menos un año de antigüedad exigida por el Estatuto VIGENTE, pero que esta presentación de lista no avala ni convalidada la irregularidad del llamado a la Asamblea aún cuando claramente la otra lista es nula por lo exigido en la normativa vigente, nosotros no deseamos quedar de esta manera como autoridades de la entidad. A este tipo de compromisos debemos asumir un mandato entrando a la institución por la puerta y no por la ventana, por ello lo que claramente y siguiendo el asesoramiento que venimos manteniendo en estos últimos 7 años de la FAIA (Federación de Asociaciones Italianas en Argentina) quienes fiscalizaron presencialemente el desarrollo de la última asamblea del 17 de mayo de 2015, en esta oportunidad, tal cual se nos indicara en el día de la fecha por sus autoridades, lo que corresponde es la nulidad absoluta de esta asamblea teñida de irregularidades de todo tipo, desde el plazo que se ha violado en su llamado el cual ni siquiera fue firmado por nadie en ese diario que fuera publicado por lo que se desconoce con certeza quién es el que ha hecho tal convocatoria, sumado el querer desconocer a la masa societaria que hemos pagado cuotas sociales de las cuales tenemos los recibos de pago hasta que la última comisión ha dejado de funcionar y obviamente de cobrar las últimas cuotas, y lo más llamativo aún, el pretender realizar una votación dentro de nuestra entidad sin padrón y que cualquiera que vaya pasando por la vía pública ingrese, elija autoridades y se retire si más, no solo sin ser socios aún sin saber que destinos o intereses persiguen. Corresponde entonces insistir en el requerimiento de una asamblea que resulte legítima, encuadrada en el respeto del Estatuto vigente y las Normas reglamentarias vigentes, controlada por el organismo de contralor INAES que también se pretende desconocer con esta infinidad de irregularidades. Finalmente recordamos que no podemos querer «adueñarnos» de las instituciones de nuestra comunidad pasando por arriba todo tipo de estatutos, normas y reglamentos, atropello a los socios y todo bajo excusas que carecen de todo sustento legal y jurídico que no resisten el menor análisis. Deseamos urgentemente aunar esfuerzos y tirar todos juntos para el mismo lado como socios e invitar obviamente al 70% de esa lista publicada a asociarse a nuestra entidad como lo hicieron el 30% restante junto a nosotros en la asamblea de 2017 la cual luego fuera legitimada por el INAES tanto la nueva Comisión como las desiciones tomadas en dicha asamblea entre las cuales se nos aceptara como socios quedando actualizado el padrón de la masa societaria, como asimismo invitamos a toda la comunidad interesada en mantener viva nuestras raices Italianas y trabajar todos juntos UNIDOS, augurando en una futura asamblea la unidad, la TRANSPARENCIA y la legitimidad de los actos institucionales que siempre caracterizaron a nuestros ascendientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...