Sobre los DJ’s que ponen música a todo volumen para que escuchen los vecinos del barrio

“Música porque sí, música vana/ Como la vana música del grillo/ Mi corazón eglógico y sencillo/ Se ha despertado grillo esta mañana…” (Conrado Nalé Roxlo).

Me lo acuerdo de leerlo en la secundaria.

Sobre los DJ’s que ponen música para “todos”.

Quizá esté bien, quizá no. Es que a todos no les gusta la misma música. Y hay (o habría) que respetar los gustos de todos.

Porque si yo meto Judas Priest al taco en algún barrio, van a salir al rato a decirme que baje o que ponga otra cosa. Y a mi me gusta esa música, y si ponen al Pepo, con dos temas para mi sería suficiente. Al igual que si ponen tangos, con dos ya me basta y sobra.

En cambio rock nacional o heavy metal puedo escuchar todo el día.

Y a ustedes les pasará lo mismo con la música, porque a todos no nos gusta lo mismo (sea música o cualquier cosa).

Estamos en un mundo en el cual todos tienen algún tipo de aparato para poder escuchar lo que a cada uno le gusta sin molestar al otro.

Porque quizá en la casa del vecino haya alguien que le duela la cabeza, esté enfermo o simplemente que quiera oir su TV, o que quiera descansar porque llega agotado de su trabajo. Entonces ¿está bien que le pongan música a full?

El tema da para mucho y tengo amigos DJ’s por suerte.

Pero sería bueno que se piense en el otro y no solo en nosotros.

Aguante Sumo y Rata Blanca!!!

Carlos Zampini.-

Foto Rata Blanca.-