SOBRE LLOVIDO, MOJADO: NO DEJARON ENTRAR A LOS TRABAJADORES EN LA PLANTA DE FAENA DE LA EX CRIAVE. ¿Y EL SINDICATO QUÉ HACE?

Hoy fue el día. Hoy los trabajadores despedidos de la ex Criave, ahora Absolón, no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo. Pero no solo no dejaron ingresar a quienes estaban en la lista de los despedidos, sino que además, impidieron el ingreso de otros trabajadores que no estaban en la lista.

Algunos de los laburantes despedidos ya comenzaron a cobrar el subsidio y el seguro ampliado de desempleo, pero hay otros que no están cobrando y que tampoco los dejaron entrar a su trabajo.

Varios trabajadores empezarán a enviar los telegramas, debido a que no habrían sido notificados de los despidos, pero sin embargo, no los dejaron entrar a la planta de faena.

Hasta el momento el sindicato del gremio de la alimentación, brilla por su ausencia.-

