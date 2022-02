Sileoni: «Queremos que este sea el año del aprendizaje y de la asistencia a clases todos los días»

El titular de la cartera educativa brindó detalles sobre el inicio de clases. (Foto: Eva Cabrera).

El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró que el 2 de marzo, cuando inicien las clasesen todo el territorio bonaerense, espera que sea «un día de celebración», habló del «rol estratégico» de la vacunación y dijo que «queremos que este sea el año del aprendizaje, de la enseñanza, de la lectura, de la escritura, de la asistencia a clases todos los días«.

En una entrevista con Télam, el titular de la cartera educativa detalló este miércoles las condiciones en las que comienza el nuevo ciclo escolar, la expectativa de un inminente arreglo paritario con los gremios y la esperanza de que 2022 sea el año de la consolidación del aprendizaje.

Entrevista

-Télam: A días del inicio de clases en toda la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son los objetivos y desafíos en este ciclo lectivo 2022?

-Alberto Sileoni: Primero la alegría de la vuelta, esperamos un 2022 que sea de presencialidad extendida, todo el año, cuidada, de mucha presencia, de vuelta a la escuela. Esperamos un 2 de marzo como un día de celebración de la vuelta en toda la provincia de Buenos Aires y yo creo que será en todo el país. Para que esta escuela de este 2022 sea una escuela posible se tienen que dar algunas condiciones; la vacunación es una de ellas y estamos trabajando mucho en eso.

-T: ¿Qué rol tiene la vacunación para mantener la presencialidad?

(Foto: Eva Cabrera).

-AS: La vacunación tiene un rol decisivo porque todavía estamos en medio de la pandemia, con consecuencias menos graves que en otra oportunidad, pero todavía está entre nosotros. Hay que trabajar en ese sentido, tenemos una muy alta vacunación en docentes, más del 95%; una muy buena vacunación en jóvenes de 12 a 17, y tenemos que mejorar la segunda dosis de niños de 3 a 12. La vacunación tiene un rol estratégico, fundamental, sanitario y pedagógico, y es muy necesario alentar a las familias para que se vacunen.

-T: ¿Ya se instalaron las postas de vacunación en las escuelas? ¿Cómo funcionarán?

-AS: Tenemos 1.400 postas de vacunación dentro de las escuelas, la posta tiene un sentido, no es una escuela donde se va a vacunar y ahí se estaciona el equipo que vacuna, sino que es un lugar donde estamos los días necesarios, dos o tres días o más, y después se va a otras escuelas. Va rotando, va caminando por el territorio. Desde el año pasado hay 850 postas, este año sumamos 450 o más, porque hay 1.400 y seguimos vacunando.

Tenemos que saber que la vacunación no es una decisión del ámbito privado, es una decisión pública, por eso les pedimos a las familias que vacunen a sus hijos, y cuando llegan a la escuela hacemos indagación para saber si están vacunados y si no lo estuvieran les pedimos que se vacunen.

-T: ¿En qué consiste la presencialidad cuidada y qué diferencias hay con distritos como Ciudad de Buenos Aires que anunció la «eliminación de protocolos»?

-AS: Presencialidad cuidada es el uso de barbijo, mantener la ventilación y la higiene. En relación a la Ciudad, creo que dice más de lo que hace. Los lineamientos los han consensuado todas las provincias, incluso CABA en torno a la vacunación y al resto del cuidado. La única diferencia es con el barbijo a partir de 4to grado, y (en la provincia) el uso del barbijo es desde 1ro. Las 23 jurisdicciones dicen que se debe usar y la Ciudad no, pero bueno esa es una decisión de la Ciudad. Entiendo que si el barbijo puede dificultar la lectura habrá un maestro que diga que se lo sacan, pero creemos que un niño a los 6 años está en condiciones de entender medidas sanitarias, y puede entender que es necesario usarlo, que estamos en una pandemia, ya que hace dos años que se usa el barbijo. Creo que se trata de elementos más discursivos en los que buscan diferenciarse de algo en lo que las 23 las jurisdicciones vamos a seguir al pie de la letra.

(Foto: Eva Cabrera)

-T: ¿En provincia será obligatorio el uso del barbijo en primaria? ¿Ya no habrá más burbujas?

-AS: En nivel inicial habrá algunos niños que lo llevarán, pero no hay una prescripción, si se van a mantener todas las demás medidas, se mantiene ventilación, higiene, hemos distribuido recursos a todos los Consejos Escolares para repartir a las escuelas. Las burbujas se eliminan, eso ya forma parte de los nuevos lineamientos. Si hay síntomas o si alguien tiene Covid o fue contacto estrecho se le pide que no asista, y la sospecha del brote no implica la interrupción de clase. Si hay un brote institucional con muchos casos en una escuela entonces entra a participar la autoridad sanitaria, se aprovecha la invitación a la vacuna para aplicar las vacunas obligatorias. Hemos distribuidos 33 mil medidores de oxígeno que forman parte del esquema de cuidado y el ministerio de Salud tiene cantidad para repartir y veremos si los repartimos en escuelas y vamos a pedirles a papas y mamás que lleven el barbijo, pero la única prescripción es que esté bien puesto, boca, mentón y no mucho más.

-T: ¿Qué balance puede hacer de los programas de revinculación y cuántos alumnos que se habían alejado de la escuela pudieron retornar?

-AS: El resultado es satisfactorio, las escuelas y comunidades nos piden que continúen, estamos trabajando para redimensionar el ATR que es el programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación. Nosotros hacía septiembre de 2020 había una cantidad importante de niños desvinculados que superaba los 250 mil y hoy estamos en un número inferior. Que haya sido satisfactorio no quiere decir que no nos preocupe, hoy estamos en 62 mil muchachos y muchachas de secundario, y miles de primaria en los que hay que seguir trabajando. Es un número reducido en comparación con los números de hace dos años, pero nos sigue preocupando porque hay una cantidad de chicos, de sectores más vulnerables, que tienen dificultades y el ATR sigue trabajando para eso, lo hizo en todo verano y sigue trabajando en la búsqueda de esos chicos.

El ATR viene desde hace un año o más, lo que hubo en verano fue el ATR + verano fundamentalmente destinado a los chicos que participaron de las actividades estivales, hubo casi 260 mil chicos, pero seguimos con el tema aprendizaje y enseñanza.

-T: El 2021 el foco estaba puesto en tratar de tener presencialidad con el Covid, ¿este año es el de consolidar aprendizajes?

-AS: Queremos que este año sea el de aprendizaje, de la enseñanza, de la lectura, de la escritura, de la asistencia a clases todos los días. Estamos trabajando para que sea la vuelta a esa tarea esencial que hacen las escuelas todos los días, y que es para lo cual la escuela está preparada. Queremos presencialidad plena, asistencia, no como tema administrativo, la asistencia de lunes a viernes, hasta diciembre y por eso también hicimos un avance significativo en un acuerdo con los gremios.