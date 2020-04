SIGUE LA POLÉMICA POR LOS BARBIJOS

Mientras que el uso del barbijo en la vía pública se vuelve obligatorio en algunas provincias, otras optan por asegurar que el producto esté disponible para los trabajadores del sistema de salud. En los grises, algunas provincias solo recomiendan el uso de barbijos no médicos, pero no establecen sanciones ni normas al respecto. Este jueves se suman a estas normativas el municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Resistencia, en Chaco.

A pesar de la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda el uso de mascarillas para el personal del sistema de salud y para quienes tengan síntomas del coronavirus, varios países han establecido su uso obligatorio para circular por los espacios públicos. Durante la última semana, gobiernos nacionales o regionales se pronunciaron respecto de la obligatoriedad del barbijo, con el establecimiento de normas y la disposición de sanciones. En Estados Unidos, Donald Trump recomendó a la población utilizar las mascarillas, y tanto España como Francia se alinearon en esta dirección mientras que, en Latinoamérica, el gobierno de Chile dispuso el uso obligatorio del barbijo en los transportes públicos.

En Argentina, Catamarca fue la primera provincia en establecer el uso obligatorio del barbijo, disposición que rige desde el 27 de marzo. Desde este lunes, se sumaron a normas y recomendaciones similares las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy , mientras que en Santiago del Estero y Salta, la medida de obligatoriedad entrará en vigencia a partir del próximo lunes, 13 de abril. A su vez, en la provincia de Chaco, Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, dictó este jueves una resolución que establece el uso obligatorio de barbijo o mascarilla no sólo para las personas que transiten o permanezcan en espacios públicos sino también para aquellas que presten servicios en locales o puestos de trabajo exceptuados del aislamiento obligatorio.

En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Zárate decretó este lunes el uso obligatorio del barbijo para circular en la vía pública, y el jueves por la mañana el municipio de Tigre anunció que se suma a la iniciativa: “Quienes no cumplan la medida serán sancionados de acuerdo al artículo 24 del Código Contravencional del Partido de Tigre”, señala el decreto. Durante la primera semana de vigencia de la norma no se efectuarán sanciones.

Si bien en los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires no apuntaron al uso obligatorio de las mascarillas, barbijos o protectores faciales, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que «cada vez va a ser más obligatorio el uso del tapabocas y en algún momento vamos a tener que decir que hay que taparse la boca de manera definitiva». Según afirmó, esto tiene que ver con que “cuando la persona sale de su casa, no puede prever el distanciamiento con los otros”.

Desde principios de marzo, desde los barbillos más sencillos hasta aquellos de alta complejidad, se encuentran agotados en las farmacias del país . “Si llegan por la mañana, a la tarde ya no hay más”, señaló Gabriela Azario, responsable de comunicación de la Cámara Argentina de Farmacias, que representa a distintos establecimientos de la ciudad y provincia de Buenos Aires, y señaló que “en las farmacias la situación es delicada porque la gente descarga allí su enojo por no conseguir los productos, y es el farmacéutico quien tiene que contener a estas personas”. Por su parte, Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Farmacias, afirmó que “la farmacia queda en una situación muy comprometida” respecto al aumento de la demanda en las provincias donde el barbijo ya es obligatorio, y agregó que “es mucho mejor centralizar las decisiones a nivel nacional para no perder efectividad de las políticas”.

A pesar de las recomendaciones de la OMS y del Ministerio nacional de Salud, este jueves, Roberto Basualdo, representante sanjuanino de Cambiemos, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Senadores para que sea obligatorio el uso del barbijo ante la emergencia sanitaria. En el sitio oficial del Ministerio de Salud donde se encuentra la información sobre el coronavirus, hay un instructivo para fabricar un barbijo casero , y una serie de recomendaciones acerca de este tipo de protección, donde se insiste en que es una medida adicional y que no deben utilizarse los barbijos médicos ya que son “suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población”. Nota gentileza de Página/12