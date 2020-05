SIGUE HABIENDO GENTE SIN BARBIJO EN ROQUE PÉREZ. ¿HABRÁ QUE COBRAR MULTAS? ¿O HABRÁ QUÉ HACER ESCRACHES CON FOTOS?

Estos últimos días y aunque parezca increíble, hemos visto a varias personas caminando, en bicicleta o en moto, sin los barbijos OBLIGATORIOS colocados.

Recordamos que el uso del barbijo es obligatorio, no optativo, en Roque Pérez. Se debe salir a la calle con el barbijo colocado, no hay otra posibilidad. Por suerte, en algunos comercios hay carteles a la entrada que dicen «ingreso con barbijo obligatorio» y no atienden a los clientes si no los tienen colocados.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la multa por circular sin barbijo es de $8000 y según nos han informado desde allí, no se ve a casi nadie sin barbijo. ¿Somos hijos del rigor?

El uso del barbijo no lo decide uno, lo han decidido las autoridades y es no solo para proteger a quien lo lleva, sino, además, al resto de nosotros. Así que USÁ BARBIJO EN ROQUE PÉREZ.

También es un Decreto Ley 255/2020 del gobierno de la provincia de Buenos Aires y en la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, el cuerpo de concejales roqueperenses, se han adherido a través de un Proyecto de Ordenanza el pasado martes.-

LA FOTOGRAFÍA MUESTRA EL CARTEL COLOCADO EN EL ACCESO PEDRO GUTIÉRREZ, EN EL INGRESO A NUESTRA CIUDAD.