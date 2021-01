SEGUÍ CUIDÁNDOTE DEL COVID-19, POR VOS, POR LOS TUYOS, POR EL RESTO

Desde rpereznetonline.com.ar les pedimos que POR FAVOR se sigan cuidando del coronavirus. No pasó, la llegada de un rebrote está latente. Por favor, usá barbijo y mantené la distancia social.

Estuvimos viendo que el fin de semana, por ejemplo en la plaza Mitre, decenas de jóvenes estaban reunidos, muchos respetando los protocolos, pero la mayoría, muy juntos y sin barbijo y mucho menos alcohol en gel o alcohol 70/30. Por favor, a ustedes también les puede tocar, nadie está a salvo del virus.

Tomemos conciencia de que la pandemia aún no pasó, que no sea demasiado tarde para lágrimas!

