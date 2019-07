Un eclipse es la alineación exacta de tres cuerpos en el espacio que conjugan en un mismo punto.

Ya se han informado las recomendaciones para no ver el eclipse a simple vista, etc. Pero aquí les recomendamos que no saquen fotografías, ni lo filmen con cámaras fotográficas réflex. ¿Por qué? Porque se puede dañar en sensor de la cámara fotográfica y es un daño que sale bastante caro reparar.

Con cámaras tipo Go Pro, han informado que no pasará nada, pero por las dudas, cuiden sus equipos.-

Me gusta: Me gusta Cargando...