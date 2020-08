SE PUDRIÓ TODO: Apple y Google eliminan Fortnite de sus tiendas de aplicaciones

Apple y Google eliminaron Fortnite de sus tiendas de aplicaciones después de que el juego implementó sus propios pagos en la aplicación.

Epic Games, el fabricante de Fortnite, respondió presentando una demanda contra Apple .

Cuatro observadores del mercado opinan sobre el impacto.

Alex Kantrowitz, fundador de Big Technology, explica por qué Apple debería dar marcha atrás.

“Apple debería dar marcha atrás, porque la recaudación de alquileres es perjudicial para su negocio a largo plazo. Así que tienes que decidir como negocio, ¿quieres ganar dinero aprovechando tus activos o quieres ganar dinero innovando en el futuro? ”

Dan Niles, socio fundador de AlphaOne Capital Partners, dice que Epic Games tomó la decisión de aparecer en la tienda de Apple.

“Quiero decir, tengo muchos problemas con Apple, pero los cargos que ponen en la App Store no es uno de ellos. Quiero decir, al final del día, Epic Games eligió estar en la plataforma; esos eran los términos. Si no querían hacerlo, no tenían que hacerlo, y obtienen muchos beneficios de poder acceder a los 1.500 millones de dispositivos de Apple en todo el mundo, [la] base instalada que tienen … [CEO de Apple] Tim Cook, sin embargo, lo que mejor ha hecho gestionando honestamente es su relación con Washington y su relación con China. Ha sido magistral, el mejor CEO que existe. Por eso, realmente no creo que esto vaya a ganar mucha tracción ”.

John Sculley, ex CEO de Apple, ve un crecimiento explosivo por delante de Apple.

“Lo veo en términos de las cosas que Apple puede controlar, y una de ellas es la excelente tecnología que ahora tienen con su integración vertical en el iPhone. El iPhone no desaparecerá en la década de 2020. De hecho, si nos fijamos en la tecnología de microprocesadores en la que Apple ha invertido, algunas personas han estimado que para 2030, el iPhone, y creo que seguirá existiendo como una parte principal del negocio de Apple en 2030, puede ser un mil millones de veces más potente que el iPhone original que presentó Steve Jobs. Así que piense en lo que eso significa para los servicios, los tipos de cosas que podrá hacer, piense en cuando 5G esté completamente implementado en todo el mundo. Así que Apple tiene una gran pista por delante. Es la empresa más competente del mundo en términos de su capacidad para ejecutar operaciones ”.

Jim Suva, analista senior de tecnología de Citi, dice que no es positivo, pero no ve demasiados inconvenientes.

“No es el primer litigio, esperamos que haya más por hacer. Por lo general, los litigios no son buenos. Pero, cuando lo miramos, Apple simplemente ha innovado: izquierda, derecha y centro. Pueden continuar innovando durante la recesión, continúan saliendo con nuevos productos, continúan entrando en nuevos mercados como el cuidado de la salud. Nos gustan las acciones, tenemos una calificación de compra. Esto es un poco de distracción. No es positivo, pero, en pocas palabras, tampoco es la primera vez que vemos esto ”. Gentileza de CNBC.-

