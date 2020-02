SE INAUGURA HOY EN MAR DEL PLATA LA MUESTRA DE FOTÓGRAFOS INSTITUCIONALES DE «AFIRA»

La Asociación de Fotógrafos Institucionales de la República Argentina, «AFIRA» (ex AFIBA), inaugura el próximo sábado 15 de febrero en Mar del Plata su Muestra de Fotografía institucional. La exposición contiene 45 imágenes tomadas por fotógraf@s institucionales.

Esta muestra se expuso primeramente en el Anexo del Senado provincial en la ciudad de La Plata en diciembre de 2019, hasta la semana pasada estuvo en Villa Gesell y llega ahora a «La Feliz».

Posteriormente estará en el Partido de la Costa, en Benito Juárez y otras tantas localidades más del país, como por ejemplo, Bariloche.

La muestra contiene fotografías registradas en diversas instituciones, ya sean de gobiernos, como así también clubes, escuelas, etc. Se pueden ver desde fotografías de Maradona, hasta de Kirchner, Vidal, etc.

Roque Pérez está representada por una imagen del fotógrafo Carlos Zampini, que captó la emoción del intendente Juan Carlos «Chinchu» Gasparini, emocionado al recibir un obsequio en en Centenario del partido de Roque Pérez. Oportunamente se gestionará para que esta muestra pueda estar también en Roque Pérez.

Cabe destacar que esta muestra es con entrada libre y gratuita en todos los lugares en donde es exhibida.

La muestra ha sido Declarada de Interés Provincial y Cultural por el Ministerio de Gestión Cultural; de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y de Interés municipal por la intendencia de Villa Gesell.

En Mar del Plata será en el Paseo de la Imagen del Teatro Auditorium desde hoy 15 de febrero a las 20 horas.-



