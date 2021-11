Se estrena la película «Tres en la deriva del acto creativo», de Pino Solanas, con montaje del roqueperense Luca Zampini, Pino Solanas y Nico Sulcic

Hoy, en la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrenará hoy en la ceremonia de apertura, en carácter de estreno mundial la obra póstuma de Fernando «Pino» Solanas «Tres en la deriva del acto creativo».

El joven roqueperense Luca Zampini, junto al propio Fernando Pino Solanas y a Nicolás Sulcic fueron los montajistas (editores) de esta película.

La película nace del encuentro de tres grandes artistas y viejos amigos, referentes de la cultura latinoamericana: el pintor Luis Felipe “Yuyo” Noé, el dramaturgo y actor Eduardo “Tato” Pavlovsky y el propio Solanas.

Pero también hay una suerte de encuentro generacional ya que a ellos se sumaron sus hijos: los cineastas Gaspar Noé y Juan Solanas, que filmaron sin suponer que del rodaje iba a nacer un film sobre el proceso creativo, y el músico Martín Pavlovsky. Ellos, además de traer su propias experiencias, aportan al film anécdotas sobre el proceso creativo de sus padres.

Comienza la charla tomando un vino y entre bromas, anécdotas e historias de vida, descubren la “cocina” de sus obras y su forma de trabajar. La deriva creativa de los tres se parece: conciben la obra abierta e inacabada y fusionando géneros y estilos logran un moderno barroco suramericano.

“El arte está en sintetizar la realidad dentro de un rectángulo y poder moverla dentro del rectángulo, o mover el rectángulo, que es la cámara que se mueve”, afirma Solanas en la película.

El caos en el origen del proceso creativo es esencial para los tres. “La creencia generalizada”, escribió Solanas, “es que la creación es un acto único, perfecto y acabado, cuya materialización consiste en ejecutar al detalle lo que ha sido previamente concebido. Lo cierto es que toda obra nace con algunos chispazos de inspiración y que la luz que guía su desarrollo es la intuición. Sea cual fuere la metodología o el lenguaje utilizado por el autor, la creación es siempre un largo viaje de búsquedas, pruebas y cambios, desde donde van surgiendo nuevas ideas y hallazgos que la enriquecen. Rara vez la obra artística está definitivamente terminada”.

“Caos es la vida misma” dice a su vez Noé, y no puede dejar de tenderse un puente entre la idea de realidad que menciona Solanas y esta referencia particular a la vida del maestro de las artes plásticas. “La palabra caos no tiene opuesto, y si lo tuviera sería muerte”, completa. Respecto de la idea original de la película contó: la primera idea de Pino “era hablar del ‘caos creativo’, cosa que yo estaba totalmente de acuerdo, pero le pareció que esa era una palabra equívoca para otras personas, entonces le pareció más preciso llamarla del ‘acto creativo’.

Pavlovsky, que falleció en octubre de 2015, llamaba afectación al origen de su propio caos creativo. “Nunca pienso en lo que voy a escribir”, me dijo en una charla en el invierno de aquel año, “sé que estoy, te voy a decir una palabra muy interesante, afectado por ciertos temas o por ciertas imágenes. Soy un autor bastante desprolijo. Voy ‘pintando’ más que ‘escribiendo’. Tengo imágenes muy fuertes y así construyo. Ni siquiera hay un orden en el trabajo. Hay un orden en la conglomeración de imágenes en la escena. Hay una escena atractiva y de pronto, cuando el espectador empieza a querer comprenderla, yo estoy por allá jugando al voleibol con un chico”.

En el proceso de producción de la película, así como Gaspar Noé y Juan Solanas se pusieron detrás de las cámaras, las familias de los tres artistas participaron y hoy celebran el estreno. Presentes y en la memoria circulan por el film Nora Murphy, la compañera de “Yuyo” Noé, Susy Evans, pareja y socia artística de “Tato” Pavlovsky, Ángela Correa, esposa de “Pino” Solanas y Paula Noé Murphy y Victoria Solanas, hijas de los artistas.

“Para realizar esta película, partí de mi propia experiencia y la de dos grandes artistas argentinos de mi generación: el pintor y escritor Felipe Noé y el dramaturgo y actor Eduardo Pavlovsky. Los tres nos expresamos con diferentes lenguajes estéticos –cine, pintura, teatro, ensayo literario– y venimos buscando nuestra propia identidad expresiva. Los tres nos expresamos mezclando distintos niveles expresivos y mezclamos el humor y el sarcasmo con el drama y el llanto. Los tres obtuvimos reconocimientos nacionales e internacionales y hemos vivido años de exilio por la persecución de la dictadura y también los tres tenemos hijos artistas”, cierra Solanas su relato sobre la obra, marcando las coincidencias de estos referentes del arte argentino del siglo XX.

Luego de su estreno hoy en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, «Tres en la deriva del acto creativo» se presentará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) los días 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre, a las 16 horas con entradas previamente asignadas.

Cabe destacar que el estreno de esta película en las salas comerciales y para todo el público, será el jueves 9 de diciembre.-

Agradecemos parte de la información a Infobae.