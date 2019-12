Se enojó “Papá Noel” en Roque Pérez

Se enojó “Papá Noel”:

Puso esto (lo copiamos tal cual) en su facebook:

Q lindo q me la isieron usaron mi tienpo y ahora no me contestan y ni miran los mej q les mando preguntando si van a cunplier con lo prometido yo les dije q no me usarar para conveniencia de eyos y por lo visto lo icieron ya esta no quiero se se me aserque nadie de los q me usaro por q no quiero terminar mal yo estava asiendo algo para los niños grandes y abuelos pero solo lo asia de ❤ y lo q me prometiero me ase falta no le voy a desir q no pero ya no me interesa voy a seguir aciendo lo q me gusta q es q los niños sigan con la ilucion de seguir viendo 🎅pero usarme ami no tienen carar esto le va a molestar a mucha jento pero mas a los q se aprovecharon de mi🎅quiero q sepan q nunca ise esto con otener un veneficio y negocio por q ay mucha jente q me yamo para contratarme para q les entregara personal mente sus regalos alo niños y les desia si me queda de pasada pasava y lo asia con esto se daran cuenta q estoy desilucionado todavia tengo fuersa para tratar de juntar para pagar mis cosas ESPERO Q TERMINE MUY BIEN ESTE AÑO Q TENGAN UN MUY FELIS AÑO NUEVO TODOS MENOS LOS ME USAROR MUCHAS GRACIAS A TODOS ……DANIEL NARVAEZ. (SIC).-

