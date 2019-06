Se duplica la cantidad de locales sin alquilar

En una recorrida rápida por el sitio de compra-venta y alquileres, Zonaprop, sorprende encontrar avisos de locales en alquiler en la Capital Federal con una antigüedad superior a los 400 días que en algunos casos llega hasta casi 700 días, es decir dos años, publica ámbito.com.

Sin embargo, el promedio de las publicaciones tiene una antigüedad de entre 100 y 150 días, de entre 3 y 4 meses, algo que solo un año atrás era de entre 20 y 60 días.

«En Corrientes, desde Callao hasta la Av. 9 de Julio, no había ni un local vacío y hasta había lista de espera, ahora hay cuatro locales vacantes con carteles. En la Avenida Alvear también hay cuatro locales vacíos. Esto se debe a que la actividad comercial cayó fuertemente, no pasa por los montos de los alquileres, sino porque no se abren nuevos locales. Además los servicios, las cargas sociales de los empleados subieron muchísimo y encima no se vende nada», ejemplificó el escenario Pepe.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvieron que las ventas de las pymes minoristas cayeron un 14,1% en mayo, respecto del mismo período de 2018. De esta forma, el derrumbe sumó 17 meses de caída consecutivos. Mientras que para los primeros cinco meses del 2019 la estadística acumula un descenso de 12,5%.

Esto impacta de lleno en la vacancia de los locales comerciales. Según el último informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en la Ciudad en abril se registraban 227 locales desocupados. Con un pico en Avenida Rivadavia de 56 comercios en alquiler y 57 en la Avenida Corrientes.

«Hay mucha oferta de locales en alquiler pero lo cierto es que no hay interesados , la actividad comercial está planchadísima y eso perjudica al sector sumado al momento electoral«, alertó Pepe.

Por su parte, desde una importante inmobiliaria de la zona norte de la Capital aseguraron que el escenario es muy complejo. A la situación delicada que atraviesa el comercio en sí por la caída de las ventas, hoy el retail online «está matando a los locales a la calle«, aseguraron a ámbito.com.

Según los últimos datos brindados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), sólo en 2018 la actividad creció un 47% en comparación a 2017. La facturación el año pasado alcanzó los $229.760 millones y se vendieron 120 millones de productos, un 25% más que en 2017.

Todos los agentes inmobiliarios consultados por la periodista Belén Fernández coinciden en que hoy no sólo crece mes a mes el número de locales en alquiler, sino que en algunas arterias, como Florida o Corrientes en donde las rentas son muy elevadas los comercios permanecen por tiempo récord en búsqueda de un nuevo inquilino. M1.-