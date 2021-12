Se cumplieron 34 años de la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo

Luca Prodan es uno de los héroes del rock argentino y el pasado 22 de diciembre, se cumplieron 34 años de su muerte. Pero para muchos de sus seguidores, sigue presente el LUCA NOT DEAD!

Aquel 22 de diciembre de 1987, el cantante de Sumo fue hallado en su casa sin vida, luego de un paro cardíaco ocasionado por la cirrosis. Tenía 34 años y ya había conquistado el under argentino, siendo un muchacho ítalo escocés que llegó en busca de su salvación, escapando de la heroína, de sus fantasmas y con la irrefrenable pulsión de hacer música.

Venerado por miles, cuestionado por otros tantos, Luca es una figura más que singular de nuestro rock, lejos de los virtuosismos de los maestros pero generador de nuevos sonidos, el importador de la new wave y el post punk que daría a la Argentina canciones inolvidables.

Algo que no se puede negar de Prodan es su carácter de ícono. El pelado que cantaba en un español trabucado, tomaba ginebra sin límites y se enfrentaba a la autoridad y las tradiciones se convirtió en un ídolo rápidamente, estando vigente hasta la actualidad.

Su look lo alejaba completamente del rockero tipo de los 80 que llevaba ostentosas cabelleras. ¿Cuál es la historia detrás de la pelada? Un dato podemos encontrarlo en el hit «La rubia tarada» en que la chica le pregunta por qué se peló y el responde «Por el asco que da tu sociedad». De todos modos, Roberto Pettinato explica en su libro Luca es mío:

«No tuvo nada que ver con lo del asco que le daba nuestra sociedad. La otra pregunta que deberíamos hacernos es qué carajo hacía Luca en New York City. Yo se lo pregunté una vez y me contestó que la letra era tal cual, que era parte de la conversación con la mina. Ella se le acercó y le preguntó por qué te pelaste… Yo no creo que Luca ni siquiera le haya dicho: ‘por el asco que da tu sociedad’. Eso no se lo dijo».

Según el saxofonista de Sumo, la decisión de pelarse tuvo que ver con que se le estaba cayendo el pelo y decidió hacerlo él mismo.

Otro capítulo singular en la vida de Prodan es lo que vivió en Europa: su educación de alcurnia en Escocia -algo que se escucha en la canción apertura de After Chabon «Crua Chan»-; la lucha con la heroína y tal vez el mayor detonante: la muerte de su hermana Claudia y su novio Carlo Pistoni en 1979.

La pareja se quitó la vida en un auto usando el efecto del monóxido de carbono luego de inyectarse heroína y esto marcaría un punto de inflexión para Luca, ya que fue él quien le abrió el mundo de esta droga a su hermana. Luego de este evento traumático, el músico -que vivía en Londres en aquel entonces- tuvo una sobredosis de heroína y casi lo dan por muerto. Así fue que decidió mudarse a nuestro país, donde no había llegado esta sustancia.

Prodan se instaló en Nono, en las sierras cordobesas, buscando el refugio de la adicción, pero rápidamente se convirtió en alcohólico, siendo finalmente esto lo que lo llevaría a una temprana muerte. Luca vivió una vida desenfrenada y extrema, lo que lo convirtió en un ídolo de la juventud, convivió con demonios y mientras tanto cambió la escena del under argentino para siempre.

