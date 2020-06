Se cumplen hoy 18 años de los asesinatos de los jóvenes Maximiliano Kosteki (21 años) y Darío Santillán (22 años)

Maximiliano Kosteki y Darío Santillan, tenían 21 y 22 años, eran jóvenes que luchaban por sus ideales y cuyas vidas fueron cegadas por esos policías que no queremos. Parece mentira, pero ya pasaron 18 años, 18 años que sus familiares y amigos no los tienen más junto a ellos y por tal motivo, diversas organizaciones realizaron y realizarán diferentes actos recordatorios, cada una con su impronta. Pero lo importante es no olvidarlos y además recordar que gracias al trabajo de colegas de prensa, esos crímenes salieron a la luz.

Dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) llevaron a cabo ayer al mediodía una jornada solidaria con ollas populares en varios puntos del país, con epicentro en la localidad bonaerense Avellaneda, por cumplirse hoy 18 años de los asesinatos de los activistas Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Dina Sánchez, vocera del FPDS, explicó ayer a la agencia de noticias Télam, que los militantes se manifiestan con carteles durante los semáforos en rojo para mostrar a los automovilistas «los responsables políticos que gobernaban en ese momento, en 2002, quienes dieron las órdenes para que dispararan con balas de plomo contra Santillán y Kosteki».

El Frente Popular Darío Santillán «está en las calles con un jornada solidaria a nivel nacional y ollas populares en los barrios pobres, siguiendo el ejemplo solidario de Santillán y Kosteki, ya que no podemos estar en el Puente Pueyrredón por las medidas de aislamiento por el coronavirus», indicó Sánchez.

La dirigente aclaró que «esta vez no se cortará el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen» pero se realizará una olla popular en la estación de trenes de Avellaneda, al igual que la actividad durante los semáforos en rojo a la salida de la terminal ferroviaria, donde los militantes fueron asesinados por agentes de la Policía Bonaerense en 2002.

«Multiplicamos el ejemplo militante de Santillán y Kosteki: hoy estamos en todos los barrios humildes sosteniendo el alimento para cientos de familias; en nuestro polo textil se fabrican barbijos y camisolines, y estamos produciendo también alcohol en gel», agregó la activista.

Por su parte, el Polo Obrero (PO) anunció a través de un comunicado que se «movilizará y cortará hoy el Puente Pueyrredón» porque «exige justicia» para los piqueteros asesinados en 2002.

El hecho es conocido como la Masacre de Avellaneda:

El 26 de junio de ese año, organizaciones piqueteras se movilizaron al Puente Pueyrredón en el marco de un plan de lucha en reclamo de aumentos salariales, subsidios para desocupados y alimentos para comedores. Tras la represión policial en las cercanías de la estación Avellaneda, fueron asesinados por efectivos policiales Kosteki, de 21 años, y Santillán, de 22, quienes militaban en la ex Coordinadora Aníbal Verón. Mediante la Ley 26.900, promulgada el 3 de diciembre de 2013, la estación de tren Avellaneda de la línea Roca pasó a denominarse legalmente Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

