SE CUMPLE UN AÑO DESDE EL INICIO DEL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Se cumple un año del 29 de diciembre de 2020, día en que se dio inicio a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en toda la Argentina. En esa fecha los primeros vacunados fueron médicos, enfermeros y personal de salud, además de algunos mandatarios provinciales.

La primera persona vacunada en todo el país fue Juliana Torquati, enfermera que se desempeña como asistente en el Hospital Interzonal General de Agudos «General San Martín» de La Plata, provincia de Buenos Aires. Recibió la dosis el 29 de diciembre de 2020 a las 8:30, media hora antes de que comience la campaña de forma simultánea en el resto de las provincias. Junto a ella se vacunaron dos integrantes del personal de salud del hospital y, luego, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Otro de los primeros inmunizados ese día fue Francisco Traverso, médico de terapia intensiva del Hospital Posadas, ubicado en el partido bonaerense de Morón. Recibió la primera dosis de la Sputnik V hace un año, a las 9 de la mañana, y afirmó en ese entonces que, si bien «la vacuna no es una solución inmediata», aún así «es el principio de un camino».

El primer lote que arribó al país desde Rusia contenía 300.000 unidades de vacunas que fueron destinadas al personal sanitario, entre ellos el hombre de 38 años. «Mi preocupación no era por mí, sino porque si me contagiaba no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar», afirmó a Télam.

Desde entonces se aplicaron en la Argentina 75.644.660 de dosis (entre primeras, segundas y de refuerzo), el 83% de la población inició su esquema de vacunación y el 70% lo completó, según datos oficiales.

Con respecto a la población mayor de 18 años, la cifra asciende a 93,3% con esquema iniciado y 82,8% con el completo.

Además, el 79,7% de los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema y el 58,9% lo completó, mientras que el 61,8% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años se aplicó ya una dosis y el 36,9% recibió dos.

Télam.-