Se conoció la identidad de la persona hallada sin vida en Lobos

Nuestros amigos y colegas de Radio Antena Lobos y LTVN, nos informaron que ya se conoce la identidad de la mujer encontrada sin vida esta mañana. De todos modos, hasta no tener la información oficial, este medio no dará a conocer los datos filiatorios de la mujer. Esto es por si algún familiar aún no se ha enterado de la noticia, por respeto.

A continuación el PARTE DE PRENSA POLICIAL OFICIAL sobre el caso:

Fecha: 14-10-2020.-

Fecha, siendo las 07.40 hs. Personal de este elemento, a instancia de un llamado de parte de Bomberos Voluntarios, se constituye en calle Independencia s/n frente Circuito de MotoCross, El Lagarto, zona sub rural de esta localidad, dónde constata la existencia de un cuerpo femenino, 43 años de edad. Acorde informe del personal del SAME presente en el lugar, mismo resulta óbito, yaciendo sobre un montículo de tierra al margen del camino, en posición decúbito ventral, vestida, a prima facie sin signos de violencia, pudiéndose observar junto al óbito, dos blíster de medicamentos para problemas coronarios. Se perímetro el área a los fines de llevarse a cabo tareas periciales por parte de Policía Científica que se solicitó al efecto. Se iniciaron actuaciones caratuladas AVERIGUACIÓN CAUSALES DE MUERTE con intervención de la UFIJ 1 de Saladillo a cargo de la Dra Patricia Hortel.-

Queremos destacar que no está confirmada ni descartada la posibilidad de que la mujer se haya suicidado. Se encontró en el lugar, medicación que toma una persona con problemas cardíacos y quizá ese pueda haber sido el motivo del fallecimiento y no el suicidio como algunos/as se atreven a aventurar en las redes sociales. Tengamos respeto por esta mujer y los causales reales de su muerte, se tendrán una vez efectuada la operación de autopsia.-

FOTO: LTVNok.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...