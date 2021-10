Se armó: «La Sociedad Argentina de Pediatría es una manga de gorilas»

«Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño», sentenció el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, quien cargó con fuerza contra el comunicado que dio a conocer la Sociedad Argentina de Pediatría, que desparramó dudas sobre la aplicación de la vacuna Sinopharm a menores de entre 3 y 11 años.

Además, Rachid no dudó en calificar a la entidad médica como «una manga de gorilas», y recordó que la SAP «hizo lo mismo con la presencialidad en las escuelas» porque «fueron los que promovieron la judicialización del DNU» de restricciones en el dictado presencial de clases.

En un comunicado, la Sociedad Argentina de Pediatría pidió «acceder a las evidencias científicas» con las que la Anmat autorizó la aplicación de la vacuna Sinopharm a menores.

En diálogo con Dady Brieva en El Destape Radio, el sanitarista fue tajante: “Con esta gente no se debate, hay que mandarlos al carajo. Ya se inscribieron 400.000 chicos desde los 3 años en adelante. Antes eran antivacunas, que la Sputnik no servía, eran antibarbijos, que se vayan al carajo”, lanzó.

Asimismo, argumentó que «los chinos dieron casi dos mil millones de vacunas, entre los cuales están los chicos de 3 a 11 años. La SAP no está actuando ni científicamente ni de otra manera que políticamente. ¿Por qué no fueron a ANMAT a buscar las garantías?”, cuestionó.

En cuanto a la importancia de que los niños y niñas se vacunen, remarcó que «se enfermaron más de 10 mil chicos que tuvimos que internar”.

“Yo no hablo de adversarios: son enemigos. Ponen de rehén a 45 millones de argentinos para sacar ventaja. Esto no pasó en ningún lugar del mundo, siempre fueron grupos minoritarios, anarquistas, filonazis, no el principal partido de la oposición”, describió.

“Vamos a una nueva normalidad. Yo recomiendo seguir usando barbijo y veo con agrado que se sigue usando. En estos dos años desaparecieron las gripes, las bronquitis, bronquilitis por cuidarnos”, explicó también y aclaró: “La vacuna te defiende de estar muerto pero no de contagiarte”.

“Hace más de un mes que no hablamos de vacunas en el comité con Axel (Kicillof); hablamos de la restructuración del sistema de salud, de las cosas responsables que hacemos los peronistas cuando estamos en el Gobierno”, dijo también Jorge Rachid.

Nota gentileza de Infonews.-