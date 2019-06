¿SE ARMAN LAS LISTAS EN ROQUE PÉREZ?

Ya dijimos en una nota anterior la posibilidad de que la lista del Frente de Todos sea encabezada por el actual intendente Juan Carlos Gasparini como precandidato a intendente, a quien podría seguir dos pre candidatos propios en 1er. y 2do. lugar, en el 3er. y 5to. lugar podrían ir referentes de Alternativa Federal y no hablamos del 4to. lugar. Ese 4to. lugar podría ser ocupado por la dirigente del Movimiento Evita local, Mónica «Katy» Cisneros. Pero hasta el momento no hay nada seguro.

Juntos por el Cambio: Los ex Cambiemos de Roque Pérez, esta vez podrían ir unidos y sin internas entre la gente del Pro y los de la UCR. No se debe olvidar que en 2017 sacaron juntos más de 4000 votos, pero en la actualidad, la crisis que vive el país no los ayuda mucho a la hora de ir en la misma boleta encabezada por Macri como pre candidato a presidente de la Nación. Pero se dice que podrían sumar también porque irán en la misma boleta que María Eugenia Vidal como pre candidata a gobernadora bonaerense.

Como pre candidato a intendente iría Juan María Cravero, el que para sumar votos, podría hacer que regrese al seno de la política, su propio padre Jorge Jesús Cravero, que podría ir como pre candidato a concejal en el 1er. lugar. Esto para algunos cercanos podría sumarle más votos que cualquier otro candidato. No tenemos idea de cómo podría seguir la lista, aunque quizá Cravero (Juancho) se acuerde de incorporar a su lista a algún radical, pudiendo ser la elegida la profesora Carolina Ruiz.

Lo cierto es que hasta la fecha, nadie ha definido sus listas en Roque Pérez y todo genera una gran incógnita y genera este tipo de especulaciones.

Esperamos los datos oficiales de los pre candidatos para poder informar como quisiéramos, sin hacer futurismo.-

