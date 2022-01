El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, anunció este lunes que se aplicará en los próximos días el pase sanitarios en el transporte de pasajeros de media y larga distancia, que implica el esquema de vacunación contra el coronavirus con primera y segunda dosis.

La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según dijo el funcionario en diálogo con C5N.

Las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y «esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak», sostuvo.

«En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar», afirmó.

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: «Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación», precisó.

