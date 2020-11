Santiago Maggiotti, jefe comunal de Navarro, será el nuevo viceministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En las últimas horas y tras varios días de rumores, finalmente, María Eugenia Bielsa renunció a su cargo en el Gabinete Nacional en medio de varios cuestionamientos internos. La ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat era criticada porque su gestión no terminaba de despegar y su desempeño durante el conflicto de Guernica y la toma de terrenos no había sido el esperado.

Si bien aún no se realizó el nombramiento oficial, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi ocupará el cargo y su par de Navarro, Santiago Maggiotti será su viceministro.

De esta manera, otro municipio perderá a su intendente. Sin embargo, en Navarro, a diferencia de lo que sucede en Avellaneda, ya está definido quién será el sucesor de Maggiotti: el actual presidente del Concejo y ex futbolista del ascenso Facundo Diz.

Por su parte, el actual jefe comunal de Navarro será quien acompañe a Ferraresi en la cartera de Hábitat de Nación. Ambos líderes comunales no hubieran podido presentarse a la reelección en 2023 de no modificarse la ley vigente en la provincia de Buenos Aires, dado que, por ejemplo, en el caso de Maggiotti, éste dirige el municipio desde 2011.

Santiago Maggiotti es economista y es cercano al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, con quien compartió militante en la primera sección de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, otro intendente bonaerense se suma al equipo de Alberto Fernández que busca políticos con experiencia de gestión para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

