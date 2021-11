Samid furioso con el Gobierno: «¡La cobardía que tienen!»

Suele ser polémico y no tiene filtro alguno cuando quiere decir alguna de sus verdades. El empresario de la carne Alberto Samid volvió a cargar contra la tibieza de algunas decisiones en lo más alto del Estado nacional y lo dijo sin reparos. Del precio de la carne a los negocios que hacen algunos con las diferencias del dólar y las posibilidades que genera el kiosco de la importación y la exportación.

«El precio de la carne se puede controlar con cupo de exportación; si exportamos más del 10% de lo que producimos es incontrolable», disparó como primera medida el rey de la carne en diálogo con Tomás Méndez por Radio del Plata. Y continuó: «Hay muchos jugadores ahora en la exportación de carne. Había ocho frigoríficos que exportaban, ahora se incorporaron Coto, Carrefour… Compran carne y exportan».

Samid: «El acuerdo de la carne no sirve para nada» Envalentonado, y luego de hacer, tal como reveló, sus ejercicios físicos matinales, Samid fue por más y redobló la verborragia: «¿Por qué permitimos que los chinos nos roben los pescados y no decimos nada? ¿Por qué permitimos que se lleven la plata y el bronce, el litio en Catamarca, quién se lo lleva? Se lo lleva ese que es el más rico del mundo (en referencia a Elon Musk)». «Tenemos el país más rico del mundo y el más saqueado del mundo», disparó y apuntó directamente al Estado nacional pero a través de una referencia a lo sucedido en Bolivia tiempo atrás. «La cobardía de nuestros dirigentes que no se quieren tirar con el verdadero poder.

Hay complicidad económica también», apuntó, y agregó: «En todos los lugares donde hay riqueza hay una empresa gringa que está recontra respaldada por la embajada. Si te metés con ellos te rajan como a Evo Morales. ¡Por eso la cobardía que tienen (en nuestro país)!». Y hubo más.

«En todos los debates que hubo ni la izquierda, ni el peronismo, ni los radicales ni los liberales dijeron por qué no vemos esto que nos roban, las riquezas? Vaca muerta iba a ser extraordinario, hoy vaca muerta funciona a full con un precio del petróleo extraordinario, ¿Dónde está la guita?», arremetió y apuntó a los negocios que se hacen con las exportaciones y las diferencias del dólar. «Tenemos fuga en todos lados pero la que hay en importaciones y exportaciones es fabulosa. Dicen que llevan 100 toneladas de maíz pero llevan 200», disparó.

Nota gentileza de Infonews.-